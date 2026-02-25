Néstor Lorenzo sobre Falcao García al Mundial: “No se lo puedo prometer”

El delantero actualmente se encuentra en el departamento médico de Millonarios, tras una lesión ante Águilas Doradas.

James Rodríguez y Falcao García, con Selección Colombia. – Vizzor Image.

Desde hace un par de días se hicieron viral un rumor que surgió desde la prensa argentina sobre el deseo de Néstor Lorenzo de contar con Radamel Falcao García, de la mano con un par de exigencias deportivas que le habría dado el timonel al delantero de Millonarios para que pudiera ser convocado a la cita orbital.

Pues bien, en medio de la apertura del nuevo hotel de la Selección el argentino habló sobre este tema: “¿Crees que es cierto? No le puedo prometer. A Falcao lo amo, lo adoro, ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto. Trato de ser justo en todo sentido, nunca le hago una promesa nadie. Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien”.

¿Convocará a jugadores de 40 años?

“Ha sucedido, hoy en día la genética acompañada de la preparación física hace que sea muy posible. Va a haber jugadores de 40 años en el Mundial, pero tiene que estar mejor que los demás. Eso no es ningún limitante”, agregó Néstor Lorenzo en diálogo con AS.

“Un jugador no entra a la Selección y juega un Mundial de una. Los que han hecho parte del proceso los conocemos y nos conocen. La Selección está abierta. Se ha dado en muchas ocasiones que jugadores que se destacan en los últimos meses estén con posibilidades de competir. Son casos excepcionales, lo demás ya está visto. Hay muchos puestos en los que hay competencia, esperamos elegir al que esté en mejor condición”.

“Nunca digo números, dejo la puerta abierta. Todos están peleando por los cupos, hay 35-40 jugadores que están más cerca, pero también puede haber algún ‘tapado’ que la rompa y nos ponga en aprietos. Ninguno tiene el puesto asegurado y ninguno está afuera ni adentro”, finalizó explicando sobre los cupos que quedan para la convocatoria final del Mundial.

Cabe mencionar que el ‘Tigre’ se lesionó el pasado sábado 14 de febrero, en el partido ante Águilas Doradas en El Campín. “´Presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha“, informó Millonarios sobre el estado de salud del goleador. Todo parece indicar que no será convocado para el juego ante Pereira por Liga BetPlay, Fabián Bustos lo quiere guardar para el enfrentamiento por Copa Sudamericana ante Nacional en Medellín.

