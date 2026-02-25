Machillo Ramírez tiene fecha de caducidad en Alajuelense: cuál es el límite

Se encendieron todas las alarmas en Alajuelense y ahora hay una fecha que puede marcar su final del ciclo.

Dudas sobre la continuidad de Machillo Ramírez | @ldacr

La derrota 2-1 ante Saprissa en Tibás no fue un resultado más en el calendario para la Liga Deportiva Alajuelense. El clásico no solo dolió por el rival, sino porque extendió a cinco jornadas la racha sin ganar en el Clausura 2026 y profundizó las dudas sobre el proceso que lidera Óscar Machillo Ramírez. El equipo que hace apenas meses celebraba el título del Apertura 2025 hoy transita un momento de incertidumbre, con un rendimiento que no convence y una tabla que comienza a apretar.

El crédito del “Machillo” aún no se ha agotado por completo, pero ya no es incondicional. La Liga ha perdido regularidad, ha disminuido su peso ofensivo y muestra fragilidad en momentos clave de los partidos. La palabra crisis empieza a instalarse en el entorno rojinegro, algo impensado cuando se levantó el cetro anterior. El respaldo institucional se mantiene, aunque condicionado a una reacción inmediata en una seguidilla de compromisos determinantes.

El peligro para Machillo Ramírez

Según informó el periodista Josué Quesada, el verdadero punto de quiebre tendría nombre y apellido: la serie ante Los Angeles FC por la Concachampions. De acuerdo con esa versión, si Alajuelense cae por una diferencia amplia frente al conjunto angelino, “los directivos no lo echarían por respeto, pero sí le van a pedir que se vaya”. La frase marca una fecha límite tácita: el cruce internacional sería la evaluación definitiva del proyecto.

El desafío no es menor. LAFC viene de mostrar contundencia en la competencia y representa una prueba de máxima exigencia para un equipo que aún no encuentra estabilidad. Así, la continuidad de Ramírez ya no depende solo del título ganado, sino de resultados inmediatos en partidos de alto impacto. La serie continental aparece como el examen final.

Antes de ese duelo, la Liga enfrentará compromisos clave en el torneo local ante Puntarenas, Cartaginés y San Carlos. Cada encuentro será una evaluación constante del funcionamiento colectivo, del liderazgo del cuerpo técnico y de la capacidad de reacción del plantel. El margen se achica y el calendario no da tregua: Machillo ya tiene una fecha marcada en rojo, y todo indica que su futuro se definirá en 180 minutos decisivos.

