UEFA rechaza la apelación del Benfica y Prestianni no juega ante el Real Madrid

La UEFA desestima el recurso del Benfica: Prestianni queda suspendido por insulto y no jugará la vuelta de Champions ante el Real Madrid

El argentino fue acusado de insultar de forma racista a Vinicius | Reuters

La UEFA tomó una decisión contundente en el caso que involucra al joven extremo argentino Gianluca Prestianni del Benfica. El organismo europeo desestimó el recurso presentado por el club lisboeta contra la sanción provisional impuesta al jugador, lo que significa que Prestianni no podrá participar en el crucial partido de vuelta de los playoffs de la Champions League ante el Real Madrid, programado en el Santiago Bernabéu.

El incidente que originó esta medida ocurrió durante el encuentro de ida en el Estádio da Luz, donde el Benfica cayó por 1-0 ante los merengues. Tras el gol anotado por Vinicius Jr., el brasileño alertó al árbitro francés François Letexier sobre un supuesto insulto racista proferido por Prestianni. El partido se detuvo por aproximadamente diez minutos mientras se activó el protocolo antidiscriminación de la UEFA, generando una gran controversia en el ámbito europeo.

Prestianni, de 20 años, negó categóricamente haber utilizado un lenguaje racista. En su defensa, el jugador argentino admitió ante las autoridades de la UEFA haber empleado un insulto homofóbico en lugar de uno racial, argumentando que Vinicius lo había provocado previamente refiriéndose a su estatura. Sin embargo, tanto el insulto racista como el homofóbico violan el Artículo 14 del reglamento disciplinario de la UEFA, que prohíbe cualquier forma de comportamiento discriminatorio.

La decisión de la UEFA

La sanción inicial, dictada por el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA el 23 de febrero, consistió en una suspensión provisional de un partido, medida cautelar mientras continúa la investigación completa por parte del inspector de ética y disciplina. Esta prohibición impedía a Prestianni ser elegible para el siguiente encuentro de competición UEFA, justo el de vuelta contra el Real Madrid.

El Benfica, respaldado por su presidente y el técnico José Mourinho, interpuso un recurso urgente con la esperanza de revertir la decisión antes del duelo decisivo. No obstante, el Órgano de Apelación de la UEFA rechazó el argumento del club este miércoles, confirmando la sanción en un comunicado oficial. La resolución subraya que la medida se mantiene sin perjuicio de una posible sanción mayor, que podría llegar hasta 10 partidos si se confirma la culpabilidad al finalizar la investigación. “El Órgano de Apelación de la UEFA ha tomado hoy la siguiente decisión: Se desestima el recurso interpuesto por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA del 23 de febrero de 2026”, se puede leer en el comunicado-

Prestianni viajó con la expedición del Benfica a Madrid, participó en entrenamientos y estuvo presente en el estadio, pero su rol será meramente testimonial: no formará parte de la convocatoria ni pisará el césped. Esta ausencia representa un golpe significativo para los portugueses, ya que el argentino es considerado una de las piezas más desequilibrantes y creativas del equipo, especialmente en transiciones rápidas y desbordes por banda.

El caso ha generado un amplio debate sobre el racismo en el fútbol europeo, especialmente en torno a Vinicius Jr., quien ha sido víctima recurrente de insultos similares principalmente en el fútbol español. El técnico Álvaro Arbeloa y el portero Thibaut Courtois elogiaron la firmeza del brasileño e instaron a la UEFA a adoptar medidas más drásticas contra la discriminación, más allá de protocolos y declaraciones simbólicas.

Te puede interesar