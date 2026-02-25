Amarini Villatoro, ante la posibilidad de hacer historia en su carrera

El DT está a 90 minutos de una hazaña con Cartaginés en la Concachampions. ¿Podrá sorprender y cambiar su carrera para siempre?

Cartaginés sueña con avanzar en la Concachampions | @Cartagines

El empate 0-0 en el “Fello” Meza dejó la serie completamente abierta, pero también trasladó toda la presión a territorio canadiense. Ahora, el técnico guatemalteco Amarini Villatoro tiene ante sí una oportunidad única: meter al Cartaginés en una instancia histórica de la Concachampions 2026 y, de paso, firmar uno de los mayores hitos de su carrera como entrenador. La tarea es compleja, pero no imposible.

El 0-0 en Costa Rica fue interpretado por el propio Villatoro como un resultado “positivo” por no recibir gol de visita, aunque sabe que el margen es mínimo. En el BC Place, ante el Vancouver Whitecaps FC, Cartaginés necesita ganar o empatar con goles para avanzar. Un nuevo 0-0 obligaría al alargue o penales. Es decir, el escenario exige personalidad, orden y una ejecución casi perfecta en un contexto donde ningún equipo centroamericano ha logrado imponerse en esta edición del torneo.

Villatoro fue claro en la previa: “La palabra clave es ser realistas”. El guatemalteco entiende que las hazañas en el fútbol internacional no se construyen desde la fantasía, sino desde la capacidad de competir con inteligencia. También reconoció que el desgaste pasa factura: “Somos el equipo que más partidos ha disputado”, señaló, aludiendo al trajín del torneo local y a un calendario que no da tregua. Incluso confirmó que hay dos o tres jugadores con molestias y que la exigencia del duelo será “muy alta”, lo que podría condicionar su planteamiento.

Pero justamente ahí radica la dimensión histórica de la oportunidad. Villatoro no solo dirige a un club tradicional de Costa Rica; dirige una ilusión regional en un torneo donde los equipos centroamericanos buscan reivindicarse frente al poderío de la MLS. Avanzar en Canadá significaría romper una tendencia y colocar su nombre en un lugar especial dentro de la competencia.

La dificultad es evidente: Vancouver es intenso, dinámico y fuerte en casa. Sin embargo, el técnico brumoso ha insistido en que el fútbol está lleno de hazañas cuando se compite con convicción. Si Cartaginés logra resistir, aprovechar los espacios y golpear en el momento justo, Villatoro no solo dará un paso adelante en la serie, sino que podría escribir el capítulo más importante de su trayectoria. La historia está al alcance, aunque el desafío sea mayúsculo.

Te puede interesar –