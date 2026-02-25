Mixco vs Mictlán en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala presenta un duelo directo en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, donde Mixco recibirá a Mictlán en un partido que puede tener impacto tanto en la tabla del torneo como en la acumulada. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para escapar de la zona baja y comenzar a encaminar un campeonato que hasta ahora ha sido irregular.

Mixco suma 8 puntos y se ubica en el 10° lugar de la clasificación, tras registrar dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez, que fue protagonista en el Apertura 2025 y se mantiene segundo en la tabla acumulada de la temporada, no ha logrado trasladar ese rendimiento al inicio del 2026. Los chicharroneros no ganan desde hace tres jornadas y vienen de caer 2-1 como visitantes ante Marquense y Xelajú MC, resultados que han frenado cualquier intento de reacción.

Por su parte, Mictlán también tiene 8 unidades y ocupa el 11° puesto, con dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas en el Clausura 2026. El conjunto ahora dirigido por Gabriel Álvarez atraviesa un momento complejo, aunque llega motivado tras vencer 2-1 a Marquense en la última fecha. Sin embargo, su principal preocupación está en la tabla acumulada, donde actualmente sería uno de los descendidos al ubicarse 11° con 32 puntos, solo por encima de Marquense (30) y obligado a descontar diferencias con Comunicaciones (33), Guastatoya (34) y Achuapa (39).

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mixco vs Mictlán de la jornada 9 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Mictlán está programado para el jueves 26 de febrero a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Mictlán hoy

Ni Mixco ni Mictlán cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Gabriel Álvarez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mixco: Kevin Moscoso; Allen Yanes, Manuel Moreno, Diego Méndez, Aldo Luna; Christian Ojeda, Esnaydi Zúñiga; Yonathan Pozuelos, Eliser Quiñones; Nicolás Martínez y Facundo González. DT: Fabricio Benítez.

Mictlán: John Faust; Richard Monges, Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, William Ramírez; Jonas Herrarte, Kendel Herrarte, Miguel Ángel Lemus, Guillermo Chavasco; Sebastián Colón y William Fajardo. DT: Gabriel Álvarez.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Mictlán en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos dos encuentros que disputaron Mixco y Mictlán:

25 de octubre de 2025 | Mixco 2-1 Mictlán | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Mictlán 0-0 Mixco | Torneo Apertura 2025

