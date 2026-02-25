Rating Colombia del 24 de febrero de 2026, según CNC: A Otro Nivel no tiene competencia

La nueva apuesta del canal Caracol continúa arrasando y se consolida como la producción preferida de los hogares.

Sin rival de por medio. Los hogares colombianos ya eligieron a su producción favorita para las noches: A Otro Nivel. Y así está quedando demostrado en cada estudio revelado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Justamente, el de este martes, 24 de febrero, ratifica que show del canal Caracol es el amo y dueño de la televisión cafetera. A continuación, las cifras al detalle.

Rating en Colombia del 24 de febrero de 2026, según CNC

Programa Rating A Otro Nivel 8,54 % Noticias Caracol (prime) 6,97 % Espacio político: Partido de la U 4,69 % La rosa de Guadalupe (parte II) 4,61 % Noticias Caracol (mediodía) 4,11 % La Casa de los Famosos 3,88 % La reina del flow 3 3,82 % Noticias RCN (prime) 3,73 % Espacio político: Partido Liberal 3,68 % Las de Siempre 3,50 %

Agenda deportiva hoy, 25 de febrero de 2026

Días bastantes movidos para la ‘pecosa’ a nivel mundial. Y este miércoles pinta para no levantarse del sofá, puesto que hay acción en la Champions League, Copa Libertadores y la Liga BetPlay 2026-I con un duelo de alto calibre entre Santa Fe y Atlético Nacional. Por ello, en Claro Sports les traemos los horarios de los cotejos del día para que no lo pillen fuera de base.

12:45 p.m. (hora COL) | Atalanta vs Borussia Dortmund

3:00 p.m. (hora COL) | Juventus vs Galatasaray

3:00 p.m. (hora COL) | Real Madrid vs Benfica

3:00 p.m. (hora COL) | PSG vs Mónaco

5:00 p.m. (hora COL) | Bahía vs O’Higgins

7:00 p.m. (hora COL) | Santa Fe vs Nacional

7:30 p.m. (hora COL) | Argentinos Jrs. vs Barcelona SC

7:30 p.m. (hora COL) | Botafogo vs Nacional Potosí

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Es, sin duda, una de las grandes preguntas cada vez que se da a conocer el listado de las producciones más vistas en el país. Ahora bien, en Colombia un punto de rating representa a unas 280.000 personas frente al televisor. Esta medición se realiza minuto a minuto: si alguien cambia de canal, el programa al que llegó en ese instante suma más puntos que el que estaba viendo antes.

