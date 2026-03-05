Italia vs China, en vivo curling en silla de ruedas: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

No te pierdas el inicio de la actividad de los Juegos Paralímpicos de Invierno desde el Cortina Curling Olympic Stadium

La emoción de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 sigue su curso y este jueves 5 de marzo se vivirá una jornada cargada de tensión y estrategias en el curling en silla de ruedas, donde se disputará el esperado partido entre Italia y China en la modalidad de dobles mixtos en el prestigioso Cortina Curling Olympic Stadium, duelo que dará inicio al mediodía, tiempo del centro de México. Este encuentro promete ser un espectáculo, pues ambos equipos llegan con grandes aspiraciones, buscando iniciar con el pie derecho en el torneo.

Italia, campeona en Beijing 2022, se enfrenta a una China que se perfila como una de las favoritas tras su victoria en el Campeonato Mundial de Curling en Silla de Ruedas 2025. Con los ojos del mundo puestos en este evento, los equipos lucharán para ganar su lugar en la historia de los Juegos Paralímpicos, mientras que la modalidad de dobles mixtos hará su debut, sumando más emoción a un deporte cargado de estrategia y precisión.

El curling en silla de ruedas es un deporte de precisión donde dos equipos de dos jugadores lanzan piedras de hasta 19,96 kg hacia un blanco circular llamado “casa”. A diferencia del curling tradicional, no se utiliza el barrido del hielo, por lo que la exactitud en los lanzamientos es esencial. Los jugadores pueden usar un dispositivo extensor para lanzar la piedra desde su silla. El objetivo es dejar la piedra lo más cerca posible del centro del blanco, mientras se utilizan estrategias como bloquear el paso al rival o eliminar sus piedras. Cada equipo tiene ocho piedras en total, lanzando dos por jugador en cada ronda (end).

¡No te pierdas ni un segundo de la acción! Claro Sports te trae toda la cobertura en vivo a través de streaming para toda Latinoamérica. Además de México, la cobertura de Claro Sports está disponible en otros 16 países: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, los aficionados podrán disfrutar del espectáculo sin perderse ningún detalle.

