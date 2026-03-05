La selección mexicana tiene claro su objetivo en el Clásico Mundial: obtener el pase a los Juegos Olímpicos

Rodrigo López, Gerente General del equipo, habló en exclusiva con Claro Sports previo al arranque del torneo

Rodrigo López confía en Benjamín Gil para el Clásico Mundial | @LigaMexBeis

La selección mexicana de béisbol está afinando detalles de cara al inicio del Clásico Mundial 2026, que arranca este 6 de marzo contra Gran Bretaña. Rodrigo López, Gerente General del equipo, destacó la importancia de la química dentro del grupo, a pesar de algunos contratiempos previos, como las bajas de Ramón Urías e Isaac Paredes. Aunque México perdió ante los Dodgers de Los Ángeles en su último amistoso, López subrayó que la moral en el vestuario sigue alta.

Uno de los aspectos más importantes para la selección es el liderazgo de Benjamín Gil, quien ha sido clave para la cohesión del equipo. López mencionó que la experiencia de Gil, tanto en el béisbol mexicano como en el estadounidense, ha sido fundamental para mantener al grupo motivado. “Benjamín tiene el perfil perfecto para este tipo de torneos”.

Además de su capacidad de liderazgo, López destacó la calidad del roster, que incluye a jugadores como Randy Arozarena, Alejandro Kirk, y Rowdy Tellez. Aseguró que la defensa, en especial en los jardines, será uno de los puntos fuertes de la selección. La versatilidad de la banca, con jugadores como Joey Ortiz y Ignacio Álvarez, también se considera un activo valioso para el equipo.

López también mencionó que este Clásico Mundial representa una oportunidad importante para asegurar el pase a los Juegos Olímpicos de 2028, ya que dos plazas para las Américas están en juego. El equipo tiene claro que, además de hacer historia en el torneo, también debe asegurarse un lugar en los próximos Juegos Olímpicos.

“Sabemos lo que somos capaces de hacer. Estuvimos a punto de vencer a Japón el año pasado, lo que nos da mucha confianza para este torneo”, comentó López, destacando la fortaleza del equipo. Para el Gerente General, la clave está en aprovechar cada oportunidad y dar lo mejor en cada partido.

México tiene un equipo balanceado con talento en todas las posiciones. Según el gerente mexicano, los jugadores están comprometidos y listos para competir al más alto nivel. La calidad en el bateo y en el pitcheo, combinada con una defensa sólida, hacen de México un rival peligroso en este Clásico Mundial.

Por último, el dirigente aseguró que el equipo está trabajando duro para llegar a la semifinal, lo que les permitiría garantizar un pase a los Juegos Olímpicos. “El objetivo es llegar al último partido, contra Estados Unidos o República Dominicana, con el pase asegurado”, concluyó.

Con este nivel de preparación y motivación, la selección mexicana se enfrenta al Clásico Mundial 2026 con confianza y ambición, buscando dar lo mejor de sí y demostrar su potencial en el escenario mundial.

Te puede interesar: