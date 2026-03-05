México vs Brasil en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso femenil de Fecha FIFA

La selección mexicana de fútbol recibe al representativo brasileño en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mira todos los detalles, últimos resultados y convocadas

La selección mexicana de fútbol femenil está lista para recibir por primera vez en la historia a Brasil, en partido amistoso como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de los Angeles 2028. Este sábado 7 de marzo de 2026, el Tri dirigido por Pedro López se enfrenta a las comandadas por Arthur Elias, quienes presentarán caras conocidas para el balompié mexicano, con la presencia de Geyse (América), Jheniffer Cordinali y Mariza (Tigres) y Aline Gomes (Pachuca) en la convocatoria.

En la previa, las seleccionadas mexicanas reconocieron la importancia de medirse a un cuadro como el brasileño: “Es algo importante en el camino al Mundial. Contra Brasil sabemos que es un juego que nos va a retar y nos va a exigir demasiado”, dijo Fátima Servín.

Sobre el mismo tema, Alexia Delgado mencionó: “tener un escenario como enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo, como Brasil, es una motivación extra y nos ayuda a seguirnos preparando”.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el partido amistoso México Femenil vs Brasil Femenil?

México Femenil y Brasil Femenil chocarán este sábado 7 de marzo de 2026 en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se desarrollarán en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

¿Quién transmite en vivo el México vs Brasil Femenil y dónde mirar por TV y online?

El partido entre México y Brasil Femenil se podrá seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de ESPN. Además las acciones estarán disponibles vía streaming mediante Disney+. En Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

¿Cómo le ha ido al Tricolor Femenil ante Brasil? Antecedentes y últimos resultados

A lo largo de los años, México y Brasil se han enfrentado en 18 ocasiones, con balance de 15 victorias brasileñas, un empate y dos triunfos del Tri. Entre los cotejos más destacados está el que sostuvieron en 2015, dentro de las semifinales de los Juegos Panamericanos, donde Brasil ganó 4-2. El enfrentamiento más reciente se registró en la Copa Oro W 2024, donde nuevamente la Canarinha se impuso con un 3-0. Los dos triunfos de México se dieron en Sao Paulo en 2012 por 2-1 y en el torneo Universidad de 2019 por 2-0.

Convocadas de Pedro López para el amistoso México vs Brasil

El pasado 22 de febrero el técnico, Pedro López, dio a conocer a las 23 jugadoras convocadas para el juego ante Brasil, mismas que ya disputaron el duelo eliminatorio ante Santa Lucía en las Clasificatorias de Concacaf W. Destaca la presencia de cinco futbolistas del América, así como cuatro del Pachuca.

Estheffany Barreras | Pachuca Blanca Félix | Chivas Itzel Velasco | América Greta Espinoza | Tigres Aaliyah Farmer | Chicago Stars FC Nicki Hernández | Boston Legacy Ivonne Gutiérrez | Cruz Azul Reyna Reyes | Portland Thorns Kenti Robles | Pachuca Kimberly Rodríguez | América Rebeca Bernal | Washington Spirit Alexia Delgado | Tigres Karla Nieto | Pachuca Fátima Servín | Rayadas Alice Soto | Rayadas Diana García | Rayadas Scarlett Camberos | América Jasmine Casarez | Chivas Charlyn Corral | Pachuca Diana Ordóñez | Tigres Jacqueline Ovalle | Orlando Pride Kiana Palacios | América Montserrat Saldívar | América

¿Cómo le fue a México en la jornada 2 de las eliminatorias Concacaf rumbo a Brasil 2027?

México consiguió su segundo triunfo de las Clasificatorias W en Concacaf al imponerse por 7-0 a su similar de Santa Lucía. Los goles mexicanos fueron obra de Rebeca Bernal, Charlyn Corral (2), Alexia Delgado, Nicki Hernández, Diana Ordóñez y un autogol de Ellaisa Marquis. De esta manera el Tri femenil es líder del Grupo A con seis puntos y una diferencia de +21, seguido por Puerto Rico que registra las mismas unidades pero un balance goleador de +17.

