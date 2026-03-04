Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: fecha, hora y dónde ver la Ceremonia de Inauguración

Esta será la 15ª edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno y promete ser histórica

La espera está por terminar. El viernes 6 de marzo de 2026 marcará el inicio oficial de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, un evento deportivo que reunirá a los mejores atletas paralímpicos del mundo en una de las competiciones más emocionantes y esperadas del año. Esta será la 15ª edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno y promete ser histórica, ya que Italia será la sede encargada de recibir a miles de visitantes y deportistas en una ciudad cargada de historia y tradición en el deporte.

La Ceremonia de Inauguración es siempre uno de los momentos más destacados de los Juegos, y en esta ocasión no será la excepción. Con una gran puesta en escena, música en vivo y la participación de artistas de renombre internacional, la inauguración de Milano Cortina 2026 será un evento lleno de emociones. No solo se celebrará el inicio de los Juegos, sino también el espíritu de superación y la inclusión que caracteriza a los atletas paralímpicos, quienes llegarán para dar lo mejor de sí mismos en la pista y en los diferentes escenarios de competencia. Aquí te dejamos todos los detalles para que no te pierdas este evento tan esperado.

¿Cuándo y dónde es la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?

La Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 tendrá lugar el viernes 6 de marzo, a las 13:00 horas de la Ciudad de México. El evento se celebrará en el Verona Olympic Arena, un lugar emblemático en Italia que se convertirá en el centro de atención mundial mientras da la bienvenida a los atletas paralímpicos que competirán en los juegos. ¡Un evento que marcará el inicio de una gran semana deportiva!

Horario y dónde ver los Juegos Paralimpicos 2026 | REUTERS/Louisa Gouliamaki

¿Quién transmite en vivo la Ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026 y dónde ver?

Si quieres disfrutar de la Ceremonia de Apertura en vivo, no te preocupes, ya que se transmitirá por Claro Sports, la multiplataforma que llevará todos los momentos clave del evento. Desde la llegada de los atletas hasta los espectáculos en el escenario, podrás seguir cada detalle de este evento único de la mano de Claro Sports, que ofrecerá la cobertura en vivo por televisión y streaming, para que no te pierdas ningún momento.

Juegos Paralímpicos de Invierno: ¿Quién se presentará en la Inauguración de Milano Cortina 2026?

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026 contará con un impresionante cartel de actuaciones de artistas nacionales e internacionales. Entre los artistas confirmados se encuentran Stewart Copeland, conocido por su trabajo como baterista de la banda The Police, Meduza, el grupo de DJ y productores italianos, Miky Bionic, un talentoso artista paralímpico, y Dardust, un reconocido compositor y productor musical. Estos artistas serán los encargados de aportar su energía y talento al evento, creando una atmósfera espectacular para dar inicio a los Juegos Paralímpicos.

