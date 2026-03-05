¿Cuál es la situación de César Ramos y los árbitros mexicanos varados en Qatar por la crisis en medio oriente?

La situación de César Ramos Palazuelos y los árbitros mexicanos que se encuentran en Qatar durante la reciente crisis en Medio Oriente ya se encuentra resuelta y todos podrán regresar a México, aunque no sin haber vivido momentos complicados. Así lo explicó Roberto García Orozco, analista arbitral de Claro Sports, quien reveló que el silbante mexicano y el grupo de oficiales experimentaron momentos de tensión debido al contexto de seguridad en la región. García Orozco contó que tuvo comunicación directa con Ramos y que el árbitro relató algunas de las dificultades que enfrentaron durante su estancia. “Afortunadamente ya estarán de regreso, pero fue algo complicado. Tuve oportunidad de platicar con César y vivieron cosas diferentes y difíciles. El escuchar los estruendos de las bombas y todo no fue nada fácil”, explicó. Incluso dentro del hotel donde se encontraban hospedados, la situación generó preocupación entre los árbitros, aunque el apoyo institucional fue clave para manejar el momento.

De acuerdo con García Orozco, tanto la Federación Mexicana de Fútbol, la Comisión de Árbitros y también autoridades del gobierno mexicano estuvieron en constante contacto para respaldar a los silbantes y facilitar su regreso. Sin embargo, el exárbitro también considera que el impacto emocional de lo ocurrido podría influir en el corto plazo en el rendimiento de César Ramos. “Mi opinión sería que lo descansaras, porque mentalmente estará saturado. Físicamente tal vez está trabajando, pero creo que lo ideal sería que descansara”, señaló, al referirse a la posibilidad de que el árbitro reaparezca de inmediato en la Liga MX, justo cuando se aproximan partidos de alta exigencia

