Millonarios, un visitante incómodo para Nacional en torneos de Conmebol

El ‘Embajador’ domina en el historial de juegos ante los ‘Verdolagas’ en el Atanasio Girardot.

Millonarios y otro golpe histórico ante Nacional | Vizzor

El hincha de Millonarios no se cambia por nadie. Los ‘Embajadores’ dieron un certero golpe en el Atanasio Girardot, derrumbando la alta exigencia que había sobre Atlético Nacional para avanzar a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Uno de los clásicos más pasionales del país, sin duda, dejó al cuadro capitalino probando las mieles del éxito.

La escuadra dirigida por Fabián Bustos, con dos goles de Rodrigo Contreras y uno más de Leonardo Castro, despachó a un Nacional que respondió con la diana de Nicolás Rodríguez. El Atanasio se enmudeció, ya que se trataba de un duelo clave, el cual marcaba el dibujo de cómo será la planificación del semestre.

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios | Vizzor

A pesar de algunas bofetadas, la tendencia ha sido a favor de Millonarios en el último tiempo al visitar el Atanasio Girardot. El papel en copas internacionales, referenciando el historial, toma cierta ventaja para la escuadra azul. No es el primer golpe de esta magnitud en el plano de Conmebol.

El historial que favorece a Millonarios en el Atanasio Girardot

De 17 duelos entre los dos equipos, nueve de ellos fueron pactados en el Atanasio Girardot. Millonarios ha sido un hueso duro de roer, a pesar de que el ‘Verdolaga’ tampoco se quede atrás con batacazos históricos, como la final de la Copa Merconorte de 2000 o la semifinal de Libertadores en 1989.

Sin embargo, hay un tema puntual en enfrentamientos directos. Este pasado miércoles, el ‘Embajador’ llegó a cinco victorias de nueve posibles en Medellín ante Nacional, anotando otras tres caídas y un empate.

La rivalidad fuera de torneos domésticos nació el 14 de febrero de 1974, donde Millonarios batió con un 0-3 al cuadro verde en fase de grupos de Copa Libertadores. Se recuerda otro triunfo, en el 89, por 0-2 por la misma instancia.

No es el primer golpe que recibió Nacional en Sudamericana. El antecedente de 2007, por la segunda fase, dejó un saldo de victoria 2-3 para los bogotanos. La vuelta fue sin goles en El Campín, por lo que Millonarios le asaltó el tiquete a la siguiente instancia.

14.02.1974 | Atlético Nacional 0-3 Millonarios | Copa Libertadores.

07.03.1989 | Atlético Nacional 0-2 Millonarios | Copa Libertadores.

26.11.1998 | Atlético Nacional 1-2 Millonarios | Copa Merconorte.

05.09.2007 | Atlético Nacional 2-3 Millonarios | Copa Sudamericana.

04.03.2026 | Atlético Nacional 1-3 Millonarios | Copa Sudamericana.

Te puede interesar: