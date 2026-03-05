Todo lo que necesitas saber sobre la temporada 2026 de la F1: nuevos equipos y la era de la sostenibilidad

La espera ha llegado a su fin y este fin de semana regresa el Gran Circo con muchas novedades dentro y fuera de las pistas

La espera por la temporada 2026 de la F1 llega a su fin | Reuters

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de comenzar este sábado con el Gran Premio de Australia, un evento que marca el inicio de una de las temporadas más emocionantes y revolucionarias de la historia de la categoría. Con una serie de cambios drásticos en los reglamentos, la llegada de nuevos equipos y el debut de tecnologías innovadoras, los fanáticos de la F1 están a punto de vivir una experiencia completamente nueva. Aquí te contamos todo lo que debes saber para prepararte para esta nueva era del automovilismo.

Una de las sorpresas más grandes para 2026 es la llegada de Cadillac a la Fórmula 1 como el equipo número 11. La marca estadounidense se unirá a la parrilla con Checo Pérez y Valtteri Bottas como su dupla de pilotos, utilizando motores Ferrari. Con 22 autos en la pista, este nuevo equipo promete traer más acción, más batallas y más emoción en cada carrera. La entrada de Cadillac ha sido recibida con entusiasmo, ya que marca un paso importante para el automovilismo estadounidense en la F1.

El regreso de Checo Pérez tras un año sabático

Después de tomarse un año sabático en 2025, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez regresa a la Fórmula 1 con la escudería Cadillac. Pérez será una de las figuras clave de esta nueva escudería, y su regreso a la categoría ha generado grandes expectativas. Con su experiencia y habilidades, Checo busca dejar su huella en la nueva era de la F1 y luchar por buenos resultados junto a su compañero Valtteri Bottas. Este regreso es sin duda uno de los momentos más esperados de la temporada.

Una nueva era eléctrica

En 2026, los motores híbridos también darán un gran paso hacia la sostenibilidad. Los autos de F1 tendrán un motor compuesto en un 50% por energía eléctrica y un 50% por motor tradicional, lo que reducirá significativamente las emisiones sin sacrificar el rendimiento. A pesar de este cambio hacia lo eléctrico, los monoplazas seguirán superando los 1,000 caballos de fuerza, garantizando que las carreras sigan siendo rápidas y emocionantes.

La F1 apuesta por el futuro

Otro de los cambios más importantes para 2026 es la introducción de combustible 100% sostenible. Todos los equipos usarán un combustible creado a partir de dióxido de carbono extraído de desechos o capturado del aire. Este movimiento pone a la F1 a la vanguardia de la sostenibilidad en el deporte motor, mostrando que es posible mantener la emoción de las carreras sin comprometer la responsabilidad ambiental.

Nace el Active Aero

El sistema de Drag Reduction System (DRS), que facilitaba los adelantamientos en las rectas, se despide en 2026. En su lugar, los autos estarán equipados con un sistema de aerodinámica activa, con alerones móviles tanto en la parte delantera como trasera. Los pilotos podrán elegir entre diferentes modos de aerodinámica según las condiciones de la carrera, brindándoles más libertad para adelantar y gestionar su velocidad durante la competencia.

Autos para una mayor maniobrabilidad

Los monoplazas de 2026 también sufrirán modificaciones en su tamaño y peso. Serán 30 kilos más livianos, 10 centímetros más estrechos y 20 centímetros más cortos, lo que permitirá una mayor maniobrabilidad, especialmente en circuitos más estrechos. Estos cambios, combinados con la eliminación del MGU-H (un componente pesado y costoso), harán que los autos sean más ágiles y económicos, mejorando la calidad de las carreras.

Audi hará su gran entrada a la Fórmula 1 en 2026 al adquirir Sauber, convirtiendo a esta escudería en Audi Revolut F1 Team. Con su propia unidad de potencia y un enfoque renovado, Audi tiene la oportunidad de competir con los equipos más grandes desde su debut. Este es un paso importante para la marca alemana, que busca dejar su huella en la categoría con un equipo competitivo y bien respaldado.

Red Bull fabricará su propio motor con Ford

Después de años de depender de otros fabricantes, Red Bull tomará la decisión de fabricar sus propios motores en colaboración con Ford. Este movimiento podría darle una ventaja significativa, ya que Red Bull no solo tendrá control total sobre sus unidades de potencia, sino que también se beneficiará de la experiencia de Ford. Si todo sale bien, este cambio podría asegurar el dominio de la escudería en la parrilla por muchos años.

Límite presupuestario sube a $215 millones

La FIA ha decidido aumentar el límite presupuestario para los equipos a $215 millones en 2026. Este aumento se ha implementado para cubrir los costos adicionales de los nuevos reglamentos y la inflación. Aunque suena a una cifra considerable, este ajuste es necesario para mantener la competitividad entre los equipos, especialmente en un periodo de cambios significativos en la F1.

Nuevas estrategias de aerodinámica activa y gestión de energía

Con el adiós al DRS, los equipos tendrán que adaptarse a nuevas estrategias de aerodinámica activa. Los monoplazas contarán con alerones móviles que se ajustarán durante la carrera, lo que permitirá a los pilotos gestionar la aerodinámica de manera más eficiente. Además, con la nueva motorización híbrida, los pilotos tendrán que ser más estratégicos en cuanto a la gestión de la energía, lo que traerá nuevas tácticas y emocionantes desafíos durante las carreras.

La temporada 2026 de la F1 está marcada por cambios que revolucionarán la categoría. Con la llegada de nuevos equipos, la introducción de motores más sostenibles y un reglamento renovado, los fanáticos de la F1 pueden esperar una temporada llena de sorpresas, rivalidades y un nivel de competitividad más alto que nunca.

