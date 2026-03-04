Highlights de curling en Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: resultado Italia vs Corea ronda 1 dobles mixto

Italia arrancó con un triunfo la defensa del oro en dobles mixto del curling paralímpico, después de vencer 7-4 a Corea del Sur en su debut dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Juegos Paralímpicos de Invierno 2026: ¿Cómo quedó el Italia vs Corea en curling en Milano Cortina?

El Estadio de Cortina Curling fue el escenario de las primeras competencias por equipo en la edición en territorio italiano, con Orietta Berto y Paolo Ioriatti consiguiendo la victoria 7-4 frente a Yongsuk Lee y Hyejin Baek. La pareja italiana se mostró con mayor regularidad en el hielo, sumando al menos un punto en seis de los ocho ends. Por la dupla coreana, en blanco por seis capítulos, consiguiendo sus cuatro en el cuarto end.

De esta forma Italia se mantiene en la lucha por el bicampeonato, ya que hace cuatro años en Beijing 2022 se coronó con Amos Mosaner y Stefania Constantini, que se impusieron a Noruega por 8-5. La actividad del curling continuará este jueves 5 de marzo en vivo por Claro Sports, cuando los locales se enfrenten a China en la misma modalidad de dobles mixto.

