Agenda deportiva del 5 al 8 de marzo: Fórmula 1, Juegos Paralímpicos de Invierno, fútbol y más
No te pierdas los eventos deportivos más destacados del fin de semana, donde el regreso de la máxima categoría del automovilismo roba los reflectores
El deporte vive un inicio de fin de semana por demás emocionante con el regreso de la Fórmula 1 y, con ella, el regreso a la acción de Sergio ‘Checo’ Pérez tras un año sabático. Cabe destacar que con su vuelta, también se presentan importantes innovaciones en la máxima categoría del automovilismo.Y, a su vez, las competencias no se detienen, con eventos destacados en diversas disciplinas.
Claro Sports también tiene preparada una programación especial para este fin de semana. La Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 será el plato fuerte en el ámbito olímpico, mientras que la TNA trae un nuevo ‘jueves de chiricuazos’. Además, el LIV Golf 2026 en Hong Kong será otro evento importante, y en la Liga MX, Keylor Navas defenderá la portería de los Pumas en su duelo ante Necaxa en la Jornada 10.
Horarios y dónde ver en vivo todos los partidos, juegos y encuentros destacados
Jueves 5 de marzo
La acción deportiva del fin de semana comenzará el jueves 5 de marzo con la Fórmula 1, varios partidos de básquetbol de la NBA, así como la acción del tenis.
- 01:30 | Tenis | Oleksandra Oliynykova vs Iryna Shymanovich
- 01:30 | Tenis | Katarzyna Kawa vs Ipek Oz
- 01:30 | Tenis | Elina Avanesyan vs Anhelina Kalinina
- 01:30 | Tenis | Moyuka Uchijima vs Lucia Bronzetti
- 03:00 | Tenis | Leyre Romero Gormaz vs Tamara Zidansek
- 03:00 | Tenis | Despina Papamichail vs Maja Chwalinska
- 03:00 | Tenis | Julia Riera vs Guiomar Maristany
- 03:00 | Tenis | Polina Kudermetova vs Panna Udvardy
- 12:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Curling en silla de ruedas Italia vs China dobles mixto | Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Premier League | Tottenham vs Crystal Palace | HBO MAX
- 18:00 | Básquetbol | Washington Wizards vs Utah Jazz | NBA League Pass
- 18:00 | Básquetbol | Orlando Magic vs Dallas Mavericks | NBA League Pass
- 18:00 | Básquetbol | Houston Rockets vs Golden State Warriors | NBA League Pass
- 18:30 | Básquetbol | Miami Heat vs Brooklyn Nets | NBA League Pass
- 18:30 | Básquetbol | Minnesota Timberwolves vs Toronto Raptors | NBA League Pass
- 19:00 | Básquetbol | San Antonio Spurs vs Detroit Pistons | NBA League Pass
- 19:00 | Básquetbol | Phoenix Suns vs Chicago Bulls | NBA League Pass
- 19:30 | Fórmula 1 | Práctica Libre 1 | GP Australia | F1TV
- 20:00 | Básquetbol | Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers | NBA League Pass
- 20:00 | Lucha libre | TNA | Claro Sports
- 21:00 | Básquetbol | Sacramento Kings vs New Orleans Pelicans | NBA League Pass
- 22:15 | Golf | LIV Golf 2026 Hong Kong ronda 2
- 23:00 | Fórmula 1 | Práctica Libre 2 | GP Australia | F1TV
Viernes 6 de marzo
Este viernes 6 de marzo, el deporte se vive a pleno con la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que marcarán el inicio de una nueva edición de estas competiciones. Además, el fútbol y el baloncesto estarán presentes con partidos destacados
- 13:00 | Ceremonia de inauguración | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | FA Cup | Wolves vs Liverpool | ESPN
- 13:30 | Fútbol | Bundesliga | Bayern vs B. MGladbach | Sky Sports
- 14:00 | Fútbol | LaLiga | Celta vs Real Madrid | Sky Sports
- 17:00 | Ascenso MX | Tapatío vs Cancún | AyM Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Mazatlán FC vs León FC | Azteca Deportes, FOX y FOX ONE
- 19:00 | Básquetbol | NBA | Charlotte Hornets vs Miami Heat | NBA League Pass
- 19:00 | Básquetbol | NBA | Boston Celtics vs Dallas Mavericks | ESPN
- 19:30 | Fórmula 1 | Práctica Libre 3 | GP Australia | F1TV
- 19:00 | Softbol | Liga Mexicana de Softbol | Bravas de León vs Diablos Femenil | Claro Sports
- 20:00 | Básquetbol | NBA | Houston Rockets vs Portland Trail Blazers | NBA League Pass
- 20:00 | Básquetbol | NBA | Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans | NBA League Pass
- 20:00 | Básquetbol | NBA | Denver Nuggets vs New York Knicks | NBA League Pass
- 20:30 | Básquetbol | NBA | San Antonio Spurs vs Los Angeles Clippers | NBA League Pass
- 21:00 | Básquetbol | NBA | Los Angeles Lakers vs Indiana Pacers | ESPN
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Necaxa vs Pumas | Claro Sports
- 23:00 | Motor | Fórmula 1 | Gran Premio de Australia | Calificación | F1TV
- 23:15 | Golf | LIV Golf 2026 | Hong Kong | Ronda 3 | Claro Sports
Sábado 7 de marzo
Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 continúan con una emocionante jornada de esquí alpino y hockey sobre hielo, mientras que el golf en Hong Kong también estará presente con su cuarta ronda. En el fútbol, la Liga MX tendrá partidos cruciales, y en la NBA, se disputarán varios enfrentamientos interesantes.
- 2:15 | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Para Esquí Alpino Downhill todas las clases Varonil y Femenil | Claro Sports
- 10:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Para Hockey sobre Hielo | Estados Unidos vs Italia (Preliminar) | Claro Sports
- 10:00 | Fútbol | Ligue 1 | Nantes vs Angers | FOX
- 11:30 | Fútbol | LaLiga | Atlético Madrid vs Real Sociedad | Sky Sports
- 12:00 | Fútbol | Ligue 1 | Auxerre vs Estrasburgo | FOX
- 14:00 | Fútbol | LaLiga | Athletic vs Barcelona | Sky Sports
- 14:00 | Fútbol | Serie A | Juventus vs Pisa | ESPN
- 14:00 | Básquetbol |NBA | Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic | NBA League Pass
- 14:05 | Fútbol | Ligue 1 | Toulouse vs Marsella | FOX
- 15:30 | Fútbol | MLS | DC United vs Inter Miami CF | Apple TV
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Atlético San Luis | TUDN
- 17:00 | Básquetbol | NBA | Detroit Pistons vs Brooklyn Nets | NBA League Pass
- 17:00 | Fútbol | Ascenso MX | Atlante vs Monarcas | Hi Sports
- 19:00 | Básquetbol | NBA | Memphis Grizzlies vs Los Angeles Clippers | NBA League Pass
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Pachuca vs Puebla | FOX-FOX ONE
- 19:00 | Fútbol | MLS | Columbus Crew vs Chicago Fire | Apple TV
- 19:30 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks vs Utah Jazz | NBA League Pass
- 19:30 | Fútbol | MLS | Sporting Kansas City vs San Diego FC | Apple TV
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Tigres vs Monterrey | TUDN
- 21:30 | Lo Mejor de Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Claro Sports
- 21:30 | Fútbol | MLS | Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps | Apple TV
- 22:00 | Fórmula 1 | Carrera | GP Australia | F1TV
- 23:15 | Golf | LIV Golf 2026 | Hong Kong, China | Ronda 4 | Claro Sports
Domingo 8 de marzo
El fin de semana se termina con la actividad del domingo 8 de marzo destacando los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con el curling en silla de ruedas y los partidos de fútbol en diversas ligas, como la Liga MX, LaLiga y la MLS.
- 11:30 | Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Curling en silla de ruedas | Canadá vs Noruega (Equipo Mixto) | Claro Sports
- 11:00 | Básquetbol | NBA | Cleveland Cavaliers vs Boston Celtics | NBA League Pass
- 11:00 | Fútbol | Serie A | Genoa vs Roma | ESPN
- 13:30 | Básquetbol | NBA | Los Angeles Lakers vs New York Knicks | NBA League Pass
- 13:45 | Fútbol | Ligue 1 | Lyon vs París FC | FOX
- 13:45 | Fútbol | Serie A | Milan vs Inter | ESPN
- 14:00 | Fútbol | MLS | New York Red Bulls vs Montreal Impact | Apple TV
- 14:30 | Fútbol | MLS | FC Cincinnati vs Toronto FC | Apple TV
- 16:00 | Básquetbol | NBA | Miami Heat vs Detroit Pistons | NBA League Pass
- 16:00 | Básquetbol | NBA | Toronto Raptors vs Dallas Mavericks | NBA League Pass
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Bravos | TV Azteca
- 17:00 | Fútbol | Ascenso MX | Jaiba Brava vs Dorados | AyM Sports
- 17:00 | Básquetbol | NBA | New Orleans Pelicans vs Washington Wizards | NBA League Pass
- 18:00 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks vs Orlando Magic | NBA League Pass
- 18:00 | Básquetbol | NBA | San Antonio Spurs vs Houston Rockets | NBA League Pass
- 19:00 | Básquetbol | NBA | Portland Trail Blazers vs Indiana Pacers | NBA League Pass
- 19:00 | Básquetbol | NBA | Sacramento Kings vs Chicago Bulls | NBA League Pass
- 19:45 | Fútbol | Ligue 1 | Brest vs Le Havre | FOX
- 21:06 | Fútbol | Liga MX | Xolos vs Santos Laguna | FOX y FOX ONE
- 21:30 | Lo Mejor de Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 | Claro Sports
- 21:30 | Fútbol | MLS | Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps | Apple TV
- 23:30 | Fútbol | FA Cup | Leeds vs Norwich City | ESPN