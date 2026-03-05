¡Roba reflectores! Checo Pérez encabeza la intro de la Fórmula 1 2026 con Cadillac

El regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 también quedó reflejado en la nueva introducción oficial de la temporada 2026. El piloto mexicano aparece como el primero en el video que la categoría presentó previo al inicio del Gran Premio de Australia, marcando así su retorno al Gran Circo tras un año de ausencia.

Ahora como integrante de Cadillac, escudería que debuta en la parrilla, el tapatío abre la secuencia que presenta a los 22 pilotos de la temporada. Después de Pérez aparece su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, ambos con los colores del nuevo proyecto que se suma a la máxima categoría.

El video, acompañado por el tema musical de Bryan Tyler, muestra uno a uno a los pilotos que competirán en una temporada que contará con 11 equipos y 22 corredores. A sus 36 años, Checo afrontará su décima quinta campaña en la Fórmula 1, ahora como parte de la nueva etapa de Cadillac en el campeonato.

