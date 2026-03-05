Charlyn Corral, Katia Itzel García y Gaby Fernández elegirán a la joven que representará a México en el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum entregará su boleto de la inauguración del Mundial 2026 a una joven elegida por un comité de figuras del fútbol

Comité de Corral, Fernández y Katia elegirá a quien representará a México/Imago7

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves en conferencia de prensa que entregará su boleto para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en el Estadio Azteca, a una joven aficionada al fútbol. La decisión final será tomada por un comité integrado por tres figuras del deporte y los medios: la futbolista Charlyn Corral, la árbitra Katia Itzel García y la periodista Gabriela Fernández de Lara.

El boleto corresponde al número de serie 0001, que la FIFA entregó a la mandataria como invitada de honor para el partido inaugural del torneo. Sin embargo, Sheinbaum confirmó que no acudirá al estadio y que prefiere ceder la oportunidad a una joven que represente a México durante el inicio del torneo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural se jugará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la selección mexicana enfrentará a Sudáfrica en el arranque del torneo.

Para elegir a la ganadora del boleto, el gobierno federal lanzó el concurso “Representa a México en la inauguración del Mundial”, dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años. Las participantes deberán enviar un video realizando dominadas con un balón durante un minuto.

Los videos deberán subirse a la plataforma mundialsocial.gob.mx, donde se detalla el proceso para participar en la convocatoria. Posteriormente, el comité conformado por Corral, García y Fernández evaluará a las participantes para elegir a la joven que asistirá al evento.

Charlyn Corral, delantera de Pachuca Femenil y goleadora histórica del fútbol mexicano, forma parte del comité como representante del fútbol profesional. Por su parte, Katia Itzel García, árbitra internacional de la Liga MX y del fútbol femenil, aporta su experiencia dentro del arbitraje mexicano.

A ellas se suma Gabriela Fernández de Lara, periodista deportiva con trayectoria en televisión y cobertura del fútbol nacional e internacional, quien también participará en la selección de la ganadora.

Sheinbaum explicó que seguirá el partido inaugural desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde el gobierno planea organizar actividades para los aficionados durante el inicio del Mundial 2026. La mandataria señaló que la iniciativa busca abrir espacios a las mujeres y promover la participación de las jóvenes en el fútbol.

