Italia vs Corea, en vivo curling en silla de ruedas: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

No te pierdas el inicio de la actividad de los Juegos Paralímpicos de Invierno desde el Cortina Curling Olympic Stadium

Arrancan los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con una jornada llena de emoción y acción. Este martes 4 de marzo, no te pierdas la transmisión en vivo de Claro Sports del partido de curling en silla de ruedas entre Italia y Corea, en la modalidad de dobles mixto. El encuentro se disputará en el prestigioso Cortina Curling Olympic Stadium, marcando el inicio de la competencia en el curling paralímpico.

Italia, campeona en Beijing 2022, busca defender su medalla de oro en esta modalidad, mientras que el equipo coreano, con un historial en constante ascenso, tiene como objetivo sorprender y dar la sorpresa en Milano Cortina 2026. Este juego será parte del round robin y promete ser un espectáculo lleno de estrategias y habilidades de alto nivel.

No te pierdas ningún detalle de este emocionante duelo. Sigue la transmisión en vivo de Claro Sports a través de streaming y acompaña a los atletas paralímpicos en su camino hacia la gloria en los Juegos de Invierno 2026.

Recuerda que nuestra señal de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 está disponible para toda Latinoamérica. Además de México, la cobertura de Claro Sports está disponible en otros 16 países: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

