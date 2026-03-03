The Bay vs Jupiter Links en vivo el TGL Golf 2026: transmisión del partido hoy 3 de marzo

Las mejores acciones del TGL Golf 2026, solo por la señal de Claro Sports

La actividad del TGL Golf 2026 continúa este martes 3 de marzo, cuando The Bay y Jupiter Links se midan en un duelo crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos. Con Wyndham Clark, Min Woo Lee, Shane Lowry y Ludvig Aberg, The Bay (2-2-0) busca su tercera victoria de la temporada. Del otro lado Jupiter quiere lucirse en este cierre de campaña con Max Homa, Tom Kim, Kevin Kisner y Tiger Woods en los controles.

¿Quién transmite el TGL Golf 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Si quieres seguir de cerca la novedosa liga de golf creada por leyendas como Tiger Woods y Rory McIlroy, el TGL Golf, deberás estar al pendiente de la multiplataforma de Claro Sports, ya sea por la página web, nuestra aplicación o en nuestro canal oficial de YouTube.

¿Qué es TGL Golf y cuál es el formato de juego?

El enfrentamiento de TGL cumplió con lo prometido: un formato por equipos en modalidad match-play que fusiona tecnología y golf tradicional. Los hoyos inician en un entorno virtual con tiros a una pantalla gigante y después la acción se traslada a una zona física de juego corto para definir con chips, bunkers y putts.

Lo más llamativo es el green dinámico, cuya superficie cambia tras cada hoyo gracias a cientos de motores bajo la plataforma, creando un nuevo diseño constantemente. Compiten tres jugadores por equipo durante 15 hoyos, sumando un punto por hoyo ganado. En los primeros nueve hoyos se juega con golpes alternos, combinando potencia desde el tee y precisión absoluta en la zona corta.

