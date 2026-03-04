La Ciudad de México desmiente rumores sobre el hospedaje para el Mundial 2026

La Secretaría de Turismo capitalina salió al paso para aclarar las supuestas cancelaciones masivas de cara a la Copa del Mundo

A medida que se acercan los grandes eventos relacionados con la Copa del Mundo 2026, los rumores sobre el hospedaje en las ciudades sede empiezan a circular con fuerza. En particular, recientemente se dio a conocer una versión que hablaba de cancelaciones masivas de reservas hoteleras en la Ciudad de México, lo que generó incertidumbre entre los aficionados y turistas. Ante esto, la Secretaría de Turismo capitalina salió al paso para desmentir tales afirmaciones, asegurando que no reflejan la realidad del proceso de planeación y el comportamiento del mercado turístico.

Según un comunicado oficial, la Ciudad de México mantiene una “coordinación constante” con FIFA, HostCity y las autoridades locales para garantizar que todo el proceso de hospedaje para el Mundial 2026 se desarrolle sin problemas. La dependencia también indicó que, junto con el sector hotelero, se están tomando todas las medidas necesarias para asegurar que la capital esté lista para recibir a los millones de visitantes que se esperan.

Esta aclaración llega después de que un miembro de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México afirmara en el diario La Jornada que había cancelaciones masivas vinculadas al Mundial. Sin embargo, la Secretaría aseguró que las versiones no son correctas y que la dinámica de reservaciones está siguiendo el ritmo habitual de grandes eventos internacionales, donde las reservas se ajustan a medida que se confirma la venta de boletos y los horarios de los partidos.

En cuanto a la preparación de la ciudad, se reveló que el martes 3 de marzo se llevó a cabo una reunión entre representantes del sector hotelero y autoridades locales para revisar los avances en la infraestructura turística y las estrategias de seguridad para los visitantes. La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que todo está encaminado para crear una experiencia única para los turistas. “Hemos trabajado para mejorar la infraestructura, garantizar la seguridad y ofrecer un ambiente mundialista que se sienta en toda la ciudad”, comentó.

Uno de los puntos clave de la reunión fue la discusión sobre las reservas de hospedaje. A diferencia de lo que se había informado en los medios, tanto los hoteleros como las autoridades coincidieron en que el panorama es positivo y que las reservas siguen la tendencia de otros grandes eventos deportivos. La Secretaría de Turismo subrayó que el proceso de reservaciones es “completamente normal” y que los ajustes que se están haciendo corresponden a la dinámica natural de eventos de esta magnitud.

Además, la ciudad cuenta con más de 63,000 habitaciones disponibles en alrededor de 800 hoteles, lo que asegura que habrá suficiente espacio para recibir a los miles de visitantes que se esperan. Sin embargo, lo más destacado es que la Ciudad de México será una de las sedes más relevantes del torneo, ya que será escenario de 13 partidos, incluyendo el inaugural, el 11 de junio de 2026.

El Mundial de 2026 será el tercero que se celebrará en México, un hecho que le otorga a la Ciudad de México un lugar privilegiado en la historia del fútbol. Después de haber sido sede en 1970, 1986, la capital se prepara para recibir a aficionados de todo el mundo, consolidándose como una de las grandes ciudades sede de este evento global.

