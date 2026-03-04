Posibles alineaciones de Junior vs Alianza por la Liga BetPlay 2026-I

El conjunto ‘Tiburón’ quiere sumar de a tres para ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones y se medirá ante el último equipo en la clasificación.

Junior vs Alianza, posibles formaciones.

Llegamos a la mitad del campeonato y Alianza FC recibe a Junior de Barranquilla por la fecha 10. Sin duda, será uno de los duelos más llamativos de la jornada y más porque el cuadro ‘Tiburón’ quiere acercarse más a la punta de la tabla de posiciones, ya que actualmente se encuentra sexto con 15 puntos y se medirá ante el último. El conjunto de Valledupar solo ha logrado sumar unidades, por lo que prácticamente, se podría despedir anticipadamente de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Posible alineación de Junior para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón; Jesús Rivas, Guillermo Celis, Yimmi Chará; Juan Ríos, Guillermo Paiva y Luis Muriel. DT: Alfredo Arias.

Posible alineación de Alianza para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Juan Viveros, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Felipe Pardo, Fabián Cantillo, Carlos Esparragoza, Jesús Muñoz; Ever Meza y Carlos Lucumí. DT: Camilo Ayala.

Cómo y dónde ver Junior vs Alianza FC por la Liga BetPlay 2026-I?

El compromiso entre el cuadro barranquillero y el de Valledupar está pactado para este sábado, 28 de febrero, a partir de las 06:20 de la noche (hora COL). Y todas las acciones las podrás seguir a través de la pantalla de Win+ Fútbol y Win Play.

Últimos partidos de Junior

28.02.2026 | Jaguares 0-2 Junior.

22.02.2026 | Santa Fe 2-1 Junior.

18.02.2026 | Junior 2-1 América.

12.02.2026 | Once Caldas 2-1 Junior.

07.02.2026 | Junior 3-0 Boyacá Chicó.

Últimos partidos de Alianza

28.02.2026 | Alianza 0-3 América.

21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Alianza.

17.02.2026 | Alianza 1-1 Cúcuta.

08.02.2026 | Alianza 1-1 Once Caldas.

01.02.2026 | Bucaramanga 5-0 Alianza.

