¿Cuándo juega México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026? Calendario de partidos

La novena mexicana bajo el mando del manager Benjamín Gil debutará en el torneo internacional este viernes 6 de marzo ante Gran Bretaña en el Daikin Park de Houston

México, listo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | @MexicoBeis

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará del 5 al 17 de marzo de 2026 con 20 selecciones compitiendo en cuatro sedes: Tokyo (Japón), San Juan (Puerto Rico), Houston (Estados Unidos) y Miami (Estados Unidos), donde también se disputarán las rondas finales. Este evento es una de las competiciones más esperadas por los fanáticos del béisbol, y México no será la excepción. Tras una destacada participación en la edición anterior, en la que llegó hasta las semifinales, la selección mexicana buscará superar esos resultados y llegar más lejos. Con un equipo lleno de talento y con experiencia en las ligas más competitivas del mundo, México tiene todo para ser uno de los protagonistas del torneo.

La selección mexicana, dirigida por Benjamín Gil está ubicada en el Grupo B, compitiendo contra Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil, durante la fase de grupos en el Daikin Park de Houston, Texas, con el objetivo de conseguir un lugar en la siguiente ronda. La primera cita de México será el 6 de marzo de 2026 contra Gran Bretaña, un partido clave para comenzar con buen pie en este torneo tan importante. La novena mexicana tiene la oportunidad de demostrar su fortaleza y poner en alto el nombre del béisbol mexicano en un escenario global.

México, con una mezcla de jóvenes promesas y jugadores consagrados, buscará sumar victorias en la fase de grupos para avanzar a los cuartos de final. Con peloteros como Randy Arozarena y Alejandro Kirk, el equipo tiene un roster que promete dar espectáculo y ofrecer un béisbol de alto nivel.

¿Cuándo debuta México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y contra quién?

México debutará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 el viernes 6 de marzo, enfrentando a Gran Bretaña en su primer partido de la fase de grupos. El encuentro, que forma parte del Grupo B, está programado para iniciar a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. El equipo mexicano busca iniciar con una victoria en este torneo internacional, donde competirá en Houston, Texas, junto a rivales como Estados Unidos, Italia, Brasil y Gran Bretaña.

Previo a este encuentro, el equipo de Benjamín Gil venció 6-3 frente a los Arizona Diamondbacks en su primer juego de preparación en el estadio de la Liga del Cactus en Phoenix. Para el debut en el Clásico, el cuerpo técnico confirmó a Javier Assad y Taijuan Walker como los lanzadores que abrirán los primeros partidos del torneo, con el resto de la rotación aún por definir.

Todos los partidos de México en el Clásico Mundial de Béisbol: calendario completo

La novena mexicana disputará cuatro partidos en la fase de grupos del torneo en Daikin Park, Houston:

Viernes 6 de marzo | México vs Gran Bretaña | 12:00 horas

Domingo 8 de marzo | Brasil vs México | 19:00 horas

Lunes 9 de marzo | México vs Estados Unidos | 19:00 horas

Miércoles 11 de marzo | Italia vs México | 18:00 horas

¿Dónde ver a México en vivo en el Mundial de Béisbol 2026? Canales de TV y transmisión streaming

La transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en México estará disponible a través de ESPN, Disney+, ViX y TUDN, por lo que se podrá ver en vivo por televisión y en formato streaming, así como en MLB.TV, que también ofrecerán cobertura según la programación del torneo y los derechos de transmisión.

Roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol: los elegidos de Benjamín Gil

La selección mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 está compuesta por 30 jugadores confirmados por la Comisión de Selecciones Nacionales bajo el mando del manager Benjamín Gil.

Receptores

Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays)

Alexis Wilson (Tigres de Quintana Roo)

Infield

Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays)

Nick Gonzales (Pittsburgh Pirates)

Joey Meneses (Athletics)

Joey Ortiz (Milwaukee Brewers)

Jared Serna (Miami Marlins)

Rowdy Téllez (agente libre MLB)

Nacho Álvarez Jr. (Gwinnett Stripers / Triple A Atlanta Braves)

Luis Urías (agente libre MLB)

Jardineros

Jarren Duran (Boston Red Sox)

Randy Arozarena (Seattle Mariners)

Alek Thomas (Arizona Diamondbacks)

Julian Ornelas (Diablos Rojos del México)

Alejandro Osuna (Texas Rangers)

Pitchers

Alexander Armenta (Fukuoka Softbank Hawks)

Javier Assad (Chicago Cubs)

Brennan Bernandino (Colorado Rockies)

Manny Barreda (Saraperos de Saltillo)

Alex Carrillo (New York Mets)

Jesús Cruz (agente libre MLB)

Daniel Duarte (New York Mets)

Robert García (Texas Rangers)

Luis Gastélum (St. Louis Cardinals)

Roel Ramírez (Toros de Tijuana)

Andrés Muñoz (Seattle Mariners)

Samuel Natera (Los Angeles Angels)

Gerardo Reyes (Diablos Rojos del México)

Taijuan Walker (Philadelphia Phillies)

Victor Vodnik (Colorado Rockies)

Este roster incluye peloteros con experiencia en Major League Baseball y en ligas profesionales de México, buscando consolidar un equipo competitivo en el torneo internacional más importante de selecciones nacionales de béisbol.

