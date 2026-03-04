Griezmann se cobra la burla del Barça: “Esta foto va muy dura…”

El jugador del Atlético trolea a los culés con el mismo posteo que hicieron tras eliminar al Atleti en la Copa del Rey del 2025

Griezmann festeja la eliminación del Barça | Jose Breton/NurPhoto/NurPhoto via AFP

El Atlético de Madrid avanzó a la final de la Copa del Rey por primera vez desde 2013, luego de vencer 4-3 en el global al Barcelona. Una eliminación todavía más dulce para Antoine Griezmann, quien se vengó de su ex en múltiples niveles.

El francés no lo pasó particularmente bien en poco más de dos años que defendió la camiseta azulgrana, en una etapa en que el Barça solo ganó un título (a Copa del Rey de 2021) y ninguna de las partes olvidan esta relación que fue la más fructífera para ambos y se lanzan dardos ocasionalmente. Uno de ellos fue en 2025, cuando los culés tomaron una imagen de Griezmann tras eliminar al Atleti en semifinales del torneo copero, en la que el jugador colchonero pareciera mirar con cierta nostalgia a los futbolistas rivales.

Pero como dice el refrán, el que ríe al último ríe mejor, ya que tras la vuelta de las semifinales del 2026, Griezmann les pagó con la misma moneda y publicó el martes 3 de marzo en su cuenta de Instagram una imagen en la que él festeja el pase a la final y hay par de jugadores culés tirados en el césped del Spotify Camp Nou, destrozados por quedarse a un gol de la remontada. Antoine además usó el mismo texto con el que el Barça se había mofado un año antes:

“Esta foto va muy dura”, publicó junto a par de emojis de risas.

Griezmann ya había festejado en el partido de ida de semifinales, al marcar el segundo de los cuatro goles del Atleti, gritando con todo al celebrar el tanto en el Metropolitano. Fue su octavo gol ante el Barça en su carrera, comparado a un solitario tanto que marcó como jugador culé en cinco partidos al Atleti, que llegó en la Supercopa de España del 2020, en un partido que los colchoneros terminaron avanzando por marcador de 3-2

Griezmann en la ida de semis de la Copa del Rey vs Barcelona | REUTERS/Albert Gea

Así fue la etapa de Griezmann en el Barcelona

En el verano del 2019, el Barça hizo la tercera compra más grande de su historia al pagar 120 millones de euros al Atleti por Griezmann, buscando llenar el hueco que dejó la partida de Neymar dos años antes y que Ousmane Dembélé no logró cubrir.

Griezmann jugó 102 con el Barcelona, pero el equipo culé, en los últimos compases de la Era Messi, tuvo apenas un título en las dos temporadas con Antoine a bordo. El Real Madrid se coronó en LaLiga en la 19/20 y el Atlético lo hizo en la 20/21, con el Barça siendo segundo y tercero esos años.

En la Copa del Rey fueron eliminados en cuartos en 2020 y la ganaron en 2021, el único título que alzó Griezmann con el Barça. En la Champions llegó la histórica derrota en cuartos ante el Bayern por 8-2, además de perder ante el PSG de Neymar en 2021. Ni siquiera pudieron llevarse la Supercopa de España, ya que el mismo Atleti les eliminó en el partido del único tanto que marcó el francés ante los colchoneros, y en 2021 cayeron ante el Athletic Club.

Con la situación llegando al límite, Griezmann optó por volver al lugar donde fue feliz y tras la fecha 3 de LaLiga 2021/22, terminando su etapa con el Barça tras 102 encuentros.

