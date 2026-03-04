Saprissa vs Sporting en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Saprissa Sporting, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

El Estadio Ricardo Saprissa será escenario de uno de los partidos destacados de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 en la Liga de Costa Rica, cuando el Deportivo Saprissa reciba a Sporting FC. Los morados atraviesan un gran momento y quieren seguir presionando al líder del campeonato, mientras que los josefinos llegan con la necesidad de sumar para no complicarse en la tabla acumulada. Aquí te contamos dónde mirar el partido en vivo y todos los detalles de este encuentro.

Saprissa tiene 18 puntos y ocupa el segundo lugar, producto de cinco triunfos, tres empates y una derrota. El equipo de Hernán Medford atraviesa un gran presente desde que el técnico asumió en reemplazo de Vladimir Quesada. Si se suman los partidos de Copa Costa Rica ante Carmelita, los morados acumulan seis victorias consecutivas, cuatro de ellas en el torneo local, incluyendo el clásico frente a Alajuelense. En la última jornada vencieron con autoridad 2-0 a Guadalupe gracias a un doblete de Bancy Hernández.

Por su parte, Sporting FC suma 8 puntos y se ubica en la novena posición, con dos victorias, dos empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Andrés Carevic fue armado para competir más arriba, pero atraviesa un momento complicado. En la tabla acumulada tiene 24 puntos y aparece noveno, solo por encima de Guadalupe (19), que hoy estaría descendiendo. Tras una racha positiva con triunfos ante Cartaginés y Alajuelense y un empate frente a Guadalupe, volvió a caer en sus últimas dos presentaciones: 2-1 ante Puntarenas y 1-0 frente a Liberia.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Saprissa vs Sporting FC de la jornada 10 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Deportivo Saprissa y Sporting FC está programado para el jueves 5 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio La Cueva. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Saprissa vs Sporting FC hoy

Ni Saprissa ni Sporting FC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Hernán Meford y Andrés Carevic no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Deportivo Saprissa: Abraham Madriz; Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa; Sebastián Acuña, Luis Paradela, David Guzmán, Mariano Torres, Bancy Hernández; y Ariel Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Sporting FC: Leonel Moreira; Kevin Espinoza, Giancarlo González, Diego De Buen, Jesús Batiz; Armando Ruiz, Alexander López, Joser González, Josimar Méndez; Marco Ureña y Mayron George. DT: Andrés Carevic.

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Sporting FC en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Sporting:

22 de enero de 2026 | Sporting FC 0-1 Saprissa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de diciembre de 2025 | Sporting FC 0-0 Saprissa | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 23 de agosto de 2025 | Saprissa 4-0 Sporting FC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 5 de abril de 2025 | Sporting FC 0-1 Saprissa | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 23 de febrero de 2025 | Saprissa 2-0 Sporting FC | Torneo Clausura 2025

Te puede interesar –