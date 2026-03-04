Dueños del Atlas confirman negociaciones con grupo de empresarios poblanos

Alejandro Irarragorri admite que José Miguel Bejos y su grupo empresarial están en la contienda por quedarse con el cuadro rojinegro

Irarragorri continúa con el proceso de venta del Atlas a otro grupo | Imago7

Atlas continúa en su proceso de venta a otro grupo empresarial que pueda asumir las riendas del club rojinegro, y uno de los grupos interesados en adquirir al equipo es el encabezado por el empresario mexicano, José Miguel Bejos, quien entre otras empresas, dirige y es propietario del club de béisbol Pericos de Puebla en la pelota del verano en nuestro país.

El directivo del club rojinegro, Alejandro Irarragorri, dio este miércoles unas declaraciones en España, donde también dirige al Sporting de Gijón. En tierras ibéricas, el directivo admitió que José Miguel Bejos y su grupo empresarial, es uno de los jugadores en la contienda por quedarse con el cuadro rojinegro.

“Lo hemos hecho público, tenemos que pasar la estafeta a otro grupo que pueda llevarlo a donde Atlas tiene que llegar, tiene una gran afición. Estamos en un proceso con un banco de inversión estadounidense, con fondos que se han allegado de distintas partes y sí, conozco muy bien a José Miguel Bejos, es buen amigo y gran empresario, tiene empresas en Asturias”, reveló el dirigente.

También aceptó que no es el único apostador, y que existen otros grupos que están interesados. Buscarán continuar con el proceso de venta y concluirlo en este mismo 2026.

“Son una de las partes que están en el proceso, no estamos en exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie. Tenemos tres o cuatro grupos, incluidos el suyo, que están en un proceso más avanzado y estaremos trabajando en esto de cara al verano”, expuso el también propietario de Santos Laguna.

José Miguel Bejos, empresario mexicano, tiene su base fuerte en el sector de infraestructura, pues se ha convertido en uno de los jugadores empresariales más importantes en los últimos tiempos. Bejos fue parte de la construcción del Tren Maya en nuestro país, así como de construir diferentes carreteras a lo largo de México.

Desde el año pasado, el grupo que encabeza a los Rojinegros del Atlas, hizo público su interés de desprenderse de la institución tapatía, y han sonado varios interesados, pero es hasta ahora cuando se acepta de parte del club alguna negociación en concreto.

