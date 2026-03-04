Real Madrid vuelve a interesarse en Massimiliano Allegri como posible sustituto de Arbeloa

El equipo blanco tantea de nuevo al italiano como posible sustituto de Arbeloa tras dos rechazos previos. Klopp también en la órbita

El Real Madrid estaría considerando nuevamente a Massimiliano Allegri como una opción principal para su banquillo, en medio de una temporada complicada bajo la dirección de Álvaro Arbeloa. Según informes del Corriere dello Sport, el club blanco ve en el técnico italiano una figura experimentada para estabilizar el equipo en medio de una preocupante situación deportiva. Allegri, actualmente al mando del AC Milan, fue tentado por el Madrid en ocasiones previas, pero siempre ha optado por quedarse en Italia.

La historia entre Allegri y el Real Madrid no es nueva. En 2019, tras su exitoso ciclo en la Juventus donde ganó cinco Scudettos y cuatro Coppe Italia, el club español mostró interés, pero no se concretó. Dos años después, en 2021, las negociaciones avanzaron hasta el punto de acordar un contrato de tres temporadas por 8.5 millones de euros netos al año. Sin embargo, una reunión con Andrea Agnelli, entonces presidente de la Juventus, lo convenció de regresar a Turín, rechazando así la oferta madridista. Este rechazo previo añade un matiz de intriga a los rumores actuales.

Álvaro Arbeloa asumió el cargo en el Real Madrid tras la breve etapa de Xabi Alonso, quien dejó el equipo en enero de este año. Bajo su mando, el Madrid viene de dos derrotas consecutivas en liga, perdiendo el liderato y quedando a cuatro puntos del Barcelona. Florentino Pérez, presidente del club, busca un entrenador con el currículum para revertir la situación, y Allegri encaja en ese perfil gracias a su experiencia en competiciones europeas, incluyendo dos finales de Champions League con la Juventus.

En el AC Milan, Allegri parece estar en un momento de plenitud. Regresó al club después de once años y ha expresado su satisfacción con la ciudad, el ambiente y el grupo de jugadores. El equipo rossonero ocupa el segundo lugar en la Serie A, aunque a diez puntos del líder Inter. Allegri ha enfatizado la sintonía total con la directiva, afirmando que trabajan por el bien del Milan y planean reforzar la plantilla para ser más competitivos en Europa, especialmente con el retorno a la Champions League.

No solo Allegri está en la mira del Real Madrid; Jürgen Klopp también figura como candidato. Sin embargo, el alemán se encuentra comprometido con su rol en Red Bull y no tendría planes de abandonarlo pronto. Esta competencia entre perfiles de alto calibre subraya la urgencia del Madrid por encontrar un líder capaz de manejar las altas expectativas del club. Allegri, que nunca ha entrenado fuera de Italia, podría ver en esta oferta una oportunidad para expandir su carrera internacional.

Las declaraciones de Allegri antes del partido contra Cremonese refuerzan su compromiso con el Milan: “Estoy en plena sintonía con el club. Como es normal en cualquier conversación, puede haber diferentes puntos de vista. Es importante que todos trabajemos por el bien del AC Milan. Estoy muy contento de volver al AC Milan”. Agregó que la sociedad está programando el futuro del club, lo que sugiere que no está buscando una salida inmediata. Aun así, el interés madridista podría tentarlo si las condiciones son ideales.

Este tercer intento del Real Madrid por Allegri llega en un contexto de reconstrucción. El club necesita resultados inmediatos, pero todavía más de un proyecto a largo plazo. Allegri, con su historial de éxitos domésticos y europeos, podría proporcionar esa estabilidad. Sin embargo, su felicidad en Milán y el contrato vigente representan obstáculos significativos. Los próximos meses serán clave para ver si Florentino Pérez logra convencerlo esta vez. El panorama para el Real Madrid incluye evaluar el trabajo de Arbeloa al final de la temporada. Si los resultados no mejoran, la presión por un cambio aumentará.

