Los Angeles GC vs New York GC en vivo el TGL Golf 2026: transmisión del partido hoy 2 de marzo

No te pierdas un solo detalle de este encuentro, donde los angelinos pelean por la cima de la clasificación

Sigue la actividad del TGL Golf 2026, con el duelo entre Los Angeles Golf Club y New York Golf Club en el SoFi Center de Palm Beach, Florida, donde los californianos buscarán la victoria de la mano de Tommy Fleetwood para mantenerse en la cima de la clasificación; mientras que los neoyorkinos son los últimos en la tabla con solo dos puntos en la competencia.

¿Quién transmite el TGL Golf 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Si quieres seguir de cerca la novedosa liga de golf creada por leyendas como Tiger Woods y Rory McIlroy, el TGL Golf, deberás estar al pendiente de la multiplataforma de Claro Sports, ya sea por la página web, nuestra aplicación o en nuestro canal oficial de YouTube.

¿Qué es TGL Golf y cuál es el formato de juego?

El enfrentamiento de TGL cumplió con lo prometido: un formato por equipos en modalidad match-play que fusiona tecnología y golf tradicional. Los hoyos inician en un entorno virtual con tiros a una pantalla gigante y después la acción se traslada a una zona física de juego corto para definir con chips, bunkers y putts.

Lo más llamativo es el green dinámico, cuya superficie cambia tras cada hoyo gracias a cientos de motores bajo la plataforma, creando un nuevo diseño constantemente. Compiten tres jugadores por equipo durante 15 hoyos, sumando un punto por hoyo ganado. En los primeros nueve hoyos se juega con golpes alternos, combinando potencia desde el tee y precisión absoluta en la zona corta.

