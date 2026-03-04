Harry Maguire es condenado a 15 meses de prisión en Grecia

El juicio es por una pelea que el defensor del Manchester United protagonizó durante unas vacaciones en Grecia en agosto de 2020

Maguire es condenado a prisión en Grecia | Reuters/Jason Cairnduff

Harry Maguire atraviesa un momento complicado fuera de los terrenos de juego, a pesar de su regreso a la titularidad con el Manchester United. El defensor inglés ha sido condenado por un tribunal griego a 15 meses de prisión en suspenso por un incidente ocurrido en Mykonos en 2020. La condena, que involucra cargos de agresión no grave, resistencia al arresto e intento de soborno, ha puesto nuevamente al central en el foco mediático, pero esta vez por razones extradeportivas.

El juicio se refiere a una pelea que Maguire protagonizó durante unas vacaciones en Grecia, en agosto de 2020, con su familia fuera de un bar. La situación derivó en un altercado con la policía, donde, según las autoridades griegas, Maguire atacó a los agentes y trató de sobornarlos para evitar el arresto. A pesar de haber sido declarado culpable de los tres cargos, Maguire ha mantenido su inocencia en todo momento.

Este juicio, que fue pospuesto en varias ocasiones, finalmente terminó con una sentencia en la que se encontró culpable al defensor del Manchester United. Sin embargo, la condena fue suspendida y no tendrá que ingresar a prisión, ya que se le concedió una pena en suspenso. Maguire, por su parte, ha manifestado su intención de apelar la decisión ante los tribunales griegos.

La disputa legal, que ha afectado la imagen pública de Maguire, no es la primera vez que el defensor se ve involucrado en este tipo de situaciones. En 2020, ya había sido condenado por cargos similares, pero su defensa consiguió que el veredicto fuera anulado tras un nuevo juicio en apelación, de acuerdo con la ley griega. A pesar de eso, la reciente condena ha vuelto a poner su nombre en los titulares.

A nivel deportivo, Maguire atraviesa una etapa más tranquila. Después de varios meses de incertidumbre y de ser relegado de la titularidad en el Manchester United, el central inglés ha vuelto a ser parte del once inicial bajo la dirección de Michael Carrick. Sin embargo, esta condena extradeportiva podría empañar su resurgir con los “Red Devils”, quienes han comenzado a mostrar señales de recuperación.

El defensor se encuentra ahora en una situación difícil, pues, aunque su rendimiento dentro del campo de juego ha mejorado, su vida extradeportiva sigue siendo un tema candente. A pesar de los logros recientes en el Manchester United, la condena podría seguir siendo un obstáculo para que Maguire recupere la plena confianza de los aficionados y los medios de comunicación.

Desde que Maguire fue condenado, su equipo legal ha declarado que apelará la sentencia, lo que podría retrasar aún más el proceso judicial. De hecho, la defensa ha reiterado que el central inglés no tuvo ninguna implicación en los hechos ocurridos en Mykonos y que el juicio no fue llevado a cabo de manera justa. La apelación será clave para determinar si la condena final se mantiene o se modifica.

