LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 2 hoy 5 de marzo desde Fanling, Hong Kong

El LIV Golf Hong Kong regresa al Hong Kong Golf Club en Fanling. Este jueves 5 de marzo disfruta la segunda ronda de un torneo en el que el golf de élite se fusiona con la energía urbana, el encanto cultural y el entretenimiento de primer nivel.

Carlos Ortiz firmó una actuación histórica en la primera ronda del LIV Golf Hong Kong 2026 al entregar una tarjeta de 60 golpes (-10) en el Hong Kong Golf Club de Fanling, resultado que lo coloca como líder absoluto del torneo y establece el score más bajo registrado en la historia de la liga. El mexicano, integrante de Torque GC, construyó su ronda con nueve birdies, un eagle y un solo bogey, aprovechando las condiciones favorables del campo tras las lluvias previas. Su rendimiento le permitió tomar ventaja de dos golpes sobre Dean Burmester (-8), mientras que Sergio García, Talor Gooch, Younghan Song y Scott Vincent comparten el tercer lugar con -7.

El torneo también dejó momentos destacados como el hoyo en uno de Victor Pérez, el primero de la temporada 2026 en LIV Golf. En la participación latina, Joaquín Niemann firmó una ronda de -4 para ubicarse en el T16, Juan Sebastián Muñoz cerró con -5 en el T10 y Abraham Ancer terminó con -2 en el T29. En la competencia por equipos, Torque GC lidera con -21 gracias al gran desempeño de Ortiz y el aporte de sus compañeros, seguido por Smash GC con -19, en un torneo que promete más emoción en las próximas rondas.

¿Qué golfista mexicano participa en Liv Golf Hong Kong 2026?

Abraham Ancer y Carlos Ortiz, destacados golfistas mexicanos, participan en el LIV Golf Hong Kong 2026 representando al equipo Torque GC. Ancer, campeón defensor de la sede tras su victoria en 2024, se unió a Torque GC esta temporada después de dejar Fireballs GC. Ortiz, veterano del circuito desde 2022, también es pieza clave del equipo y ha obtenido victorias individuales previas en el LIV Golf.

¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?

El torneo se disputa del 4 al 8 de marzo de 2026 en el Hong Kong Golf Club lo podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

