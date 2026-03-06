Cadillac analiza fallas tras el debut de Checo Pérez y Bottas en Albert Park

El equipo Cadillac analizó los problemas detectados en la primera práctica del Gran Premio de Australia con Sergio Pérez y Valtteri Bottas

Graeme Lowdon explica los problemas de Cadillac | Reuters

Cadillac vivió su primera sesión oficial en pista dentro de la Fórmula 1 durante las Prácticas Libres 1 en el circuito de Albert Park. El equipo debutó en el Gran Premio con Valtteri Bottas y Sergio Pérez al volante, en una jornada enfocada en recopilar información y comenzar el proceso de aprendizaje del nuevo proyecto.

En términos de resultados, los tiempos no reflejaron protagonismo en la tabla. Bottas finalizó en la posición 17 después de completar 24 vueltas, mientras que Pérez terminó en el lugar 21, tras dar 14 giros al circuito. Más allá de la clasificación, el objetivo principal del equipo fue sumar kilómetros y entender el comportamiento del auto en condiciones de competencia.

Durante la sesión también se presentaron algunos inconvenientes mecánicos. Uno de los más visibles ocurrió cuando ambos autos perdieron los retrovisores en distintos momentos. El monoplaza de Pérez sufrió la caída del espejo derecho, mientras que el de Bottas perdió el izquierdo. Este mismo problema ya se había presentado durante las pruebas de pretemporada en Baréin.

Otro aspecto que llamó la atención del equipo fue el comportamiento del frenado del motor. Sergio Pérez reportó que la respuesta era demasiado agresiva, lo que provocó que perdiera el control del auto en la curva cuatro y terminara fuera de la pista.

El jefe del equipo, Graeme Lowdon, explicó que el incidente no estuvo relacionado con un error del piloto y que el equipo revisará el funcionamiento del sistema. “Sí, eso es lo que pasó, así que tenemos que analizarlo bien para ver qué es lo que ocurre exactamente, porque es bastante grave. Es evidente que no es un error del piloto; hay algo más”, declaró a Sky Sports.

Lowdon también se refirió al problema de los retrovisores, aunque lo hizo con un tono relajado. “Ya hemos perdido un par de retrovisores. ¡Lo bueno es que hoy en día puedes fabricar retrovisores nuevos entre FP1 y FP2! Así que vamos a fabricar unos cuantos”, comentó.

El dirigente recordó que el monoplaza de Cadillac aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. “Al fin y al cabo, es un Cadillac bastante raro, fabricado a mano, y solo tenemos dos. Para nosotros, todo es aún muy nuevo. Además, este es el único circuito, aparte de Silverstone, Barcelona y Bahréin, en el que han corrido estos coches. Así que, en realidad, todo aquí es una especie de aventura”, explicó.

Lowdon aseguró que el equipo ya identificó la causa del problema con los retrovisores y confía en que no volverá a repetirse en el resto del fin de semana. “Estoy bastante seguro de que se ha salido de la rótula. Entonces recibes un golpe fuerte y se sale. Pero lo hemos solucionado esta tarde, estoy bastante seguro”, concluyó.

Te puede interesar: