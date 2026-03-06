River toma distancia con la AFA tras cambios en clasificación a copas internacionales

El fútbol argentino se encuentra señalado por una supuesta administración fraudulenta con el presidente Chiqui Tapia a la cabeza

River Plate mantiene inconformidad con la AFA

Por: Charly Siffredi.

Un nuevo capítulo se abre entre River Plate y la AFA. La casa madre del fútbol argentino no solo se encuentra señalada por una supuesta administración fraudulenta, sino que además informó cambios en la clasificación a las copas internacionales. Por ello, desde el Monumental, el presidente Stefano Di Carlo emitió un comunicado en el que anunció que el club dejará de formar parte de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino por ausencia de “mecanismos claros y previsibles”.

El año pasado surgieron cuestionamientos después de que Rosario Central fue coronado campeón por haber sido el mejor en la tabla anual, un título que no estaba previsto previamente. Posteriormente, el conflicto en la AFA se intensificó por acusaciones de administración fraudulenta que señalan al presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia y a su colaborador Pablo Toviggino. A esto se suma que este fin de semana no habrá actividad en ninguna categoría del fútbol argentino debido a un paro que realizan clubes y árbitros en desacuerdo con acusaciones impositivas contra la AFA.

Pero el pasado miércoles la Liga Profesional informó que cambia el método de clasificación a las próximas Copas Libertadores y Sudamericana. Al primer torneo clasificarán el campeón del Torneo Apertura, el del Torneo Clausura, el ganador de la Copa Argentina, los dos equipos mejor posicionados en la Tabla Anual y el noveno clasificado de esa misma tabla. En total serán seis plazas para la Libertadores.

En el caso de la Copa Sudamericana, el nuevo esquema establece que clasificarán los clubes ubicados entre el tercer y el octavo lugar de la Tabla Anual. El anuncio provocó reacciones dentro de varios equipos del fútbol argentino, entre ellos el Millonario.

Todo este contexto llevó al club de Núñez a pronunciarse mediante un comunicado oficial. “River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones”, indicó la institución en su posicionamiento.

En el mismo documento, el club agregó su postura respecto al funcionamiento actual del Comité Ejecutivo de la AFA. “No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo”.

Finalmente, River explicó su postura sobre la forma en que deben discutirse los temas relacionados con el fútbol argentino. “Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes”.

El comunicado concluye con una crítica a la dinámica reciente del órgano directivo. “En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva”.

