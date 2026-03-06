Junior vs Alianza, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?
El Tiburón, en búsqueda de un triunfo que le permita dormir en la parte alta de la clasificación.
Horario del partido Junior vs Alianza hoy, 5 de marzo
Se espera que la ‘pecosa’ comience a rodar en suelo barranquillero sobre las 8:20 de la noche (hora COL).
¿Quién transmite en vivo Junior vs Alianza y dónde mirar en TV?
El compromiso a disputarse en el mítico Romelio Martínez se podrá seguir por TV a través de la señal de Win+ Fútbol.
Alineaciones confirmadas
- Así forma Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Jesús Rivas, Cristian Barrios, Yimmi Chará; Luis Muriel y Guillermo Paiva.
- Así forma Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Kevin Moreno, Juan Viveros, Jesús Figueroa; Jhildrey Lasso, Yeiner Londoño, Jhair Castillo, Carlos Esparragoza; Jesús Muñoz y Carlos Lucumí.