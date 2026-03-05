Carlos Ortiz lidera tras primera ronda del LIV Golf Hong Kong con histórica tarjeta

El mexicano lidera el torneo asiático con histórico 60 (-10) en la primera ronda, 9 birdies + eagle. Torque GC primero en equipos

El integrante de Torque GC hizo historia en Asia | Reuters

El LIV Golf Hong Kong 2026 arrancó con una primera ronda espectacular en el Hong Kong Golf Club de Fanling, donde el mexicano Carlos Ortiz se posicionó como líder absoluto tras firmar una tarjeta histórica de 60 golpes (-10). Esta actuación no solo lo coloca en la cima de la clasificación individual, sino que marca el score más bajo en la historia de LIV Golf, superando cualquier registro previo en la liga. Ortiz, integrante del equipo Torque GC, demostró un juego impecable con nueve birdies, un eagle y apenas un bogey, aprovechando al máximo las condiciones favorables del campo.

El recorrido, un par-70 de aproximadamente 6 mil 710 yardas, se presentó suave y receptivo debido a las lluvias de la semana previa, lo que convirtió la jornada en un verdadero festival de birdies. El promedio de scoring general fue de -2.72, y quince jugadores lograron cinco bajo par o mejor, destacando la facilidad para atacar los greens. El hoyo 13 (par 5 de 529 yardas) fue el más accesible, con un promedio de -0.91. Estas condiciones ideales permitieron que el golf ofensivo dominara, y Ortiz capitalizó cada oportunidad con precisión en su swing, en el que ha estado trabajando intensamente.

Carlos Ortiz comentó tras su ronda: “He estado trabajando duro en mi swing, así que solo me estoy concentrando en comprometerme e intentar jugar lo mejor que pueda. Hoy fue genial”. Su eagle y la cascada de birdies reflejaron un control total del juego, desde el tee hasta el putt, consolidándolo como el hombre a batir en las rondas restantes. Con dos golpes de ventaja sobre el segundo lugar, el mexicano busca su segundo título individual en LIV Golf, tras su victoria previa en Houston.

En la clasificación individual, Dean Burmester (Southern Guards GC) ocupa el segundo puesto con 62 golpes (-8), con solo un bogey en su tarjeta. El tercer lugar se comparte entre varios jugadores a -7 (63 golpes), incluyendo a Sergio García (Fireballs GC, capitán y defensor del título), quien extendió su impresionante racha a 63 hoyos consecutivos sin bogey en Fanling. “Realmente no sabía que eran tantos“, admitió García, quien alcanzó todos los greens en regulación sin errores. Otros en el Top 5 compartido son Talor Gooch (Smash GC), Younghan Song (Korean Golf Club) y Scott Vincent (Wild Card), este último logrando el mejor debut en LIV para un invitado.

Entre los latinos, Joaquín Niemann (capitán de Torque GC) entregó una ronda sólida de -4 (66 golpes) con cuatro birdies y un bogey, ubicándose en el T16, a solo un golpe del Top 10. Juan Sebastián Muñoz brilló con -5 (65 golpes) para colocarse en el T10, mientras que Abraham Ancer cerró en T29 con -2. El desempeño colectivo de los latinos fortalece la presencia regional en un torneo que resalta el talento hispano en la liga.

A nivel de equipos, Torque GC lidera cómodamente con -21, impulsado por la explosiva ronda de Ortiz y el aporte de sus compañeros. Smash GC sigue de cerca con -19, gracias al eagle y birdies de Gooch. Esta ventaja de dos golpes en la competencia por equipos añade emoción, ya que LIV Golf combina formatos individuales y colectivos para mayor dinamismo.

Primer hoyo en uno de la temporada

Además de los líderes, otros momentos destacados incluyeron el hoyo en uno de Victor Pérez (Cleeks GC) en el hoyo 2 desde 134 yardas, el primero de la temporada 2026 y el decimotercero en la historia de LIV. Jugadores como Anthony Kim (-3) y Bubba Watson también mostraron destellos, aunque la jornada perteneció claramente al dominio de Ortiz.

Con la segunda ronda programada para el viernes, el LIV Golf Hong Kong 2026 promete más acción en un campo que invita al bajo scoring. Carlos Ortiz llega como favorito indiscutible, pero la profundidad del field y el formato sin corte mantienen la incertidumbre.

