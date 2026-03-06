Leon Slater retiene el cetro de la División X tras vencer a Nic Nemeth en TNA

Leon Slater derrota a Nic Nemeth en el evento estelar de la noche y encabeza una función con lucha por el título Knockouts y combate de parejas

Leon Slater se impone a Nic Nemeth en TNA | Captura de pantalla Claro Sports

Leon Slater se llevó la victoria en el evento estelar de TNA y retuvo su campeonato de la División X, tras imponerse a Nic Nemeth en una lucha marcada por la intensidad dentro y fuera del ring.

Nemeth buscó tomar ventaja desde los primeros segundos con un intento de cobertura rápida. Sin embargo, Slater respondió con velocidad y lanzó a su rival fuera del cuadrilátero tras conectar un codazo y lanzarse sobre él por encima de la cuerda superior. La intervención de Ryan Nemeth comenzó a inclinar la balanza. Mientras el árbitro no observaba, tomó la pierna de Slater cuando intentaba regresar al ring. Esa distracción permitió que Nic Nemeth conectara un Famouser a través de las cuerdas para retomar el control del combate.

El excampeón continuó con la presión y consiguió varias coberturas, pero Slater resistió. Nemeth incluso lo lanzó contra la barricada del ringside y trató de cerrar la lucha con un DDT, aunque el conteo no llegó a tres.

Slater logró cambiar el ritmo cuando contrarrestó el intento de Danger Zone con una Blue Thunderbomb de pie que provocó una cuenta cercana. Más tarde preparó su ofensiva aérea, pero Nemeth evitó el primer intento y frenó otro con las rodillas levantadas. El momento final llegó cuando Ryan Nemeth intentó intervenir una vez más. Slater lo neutralizó con una patada, pero Nic respondió con una superkick que volvió a ponerlo en ventaja.

La reacción de Slater llegó desde lo alto del ring. Tras un suplex desde la cuerda superior, el británico ejecutó un Swanton 450 que dejó a Nemeth sin respuesta y selló la cuenta de tres para quedarse con la victoria en el evento principal.

Arianna Grace retiene el Campeonato Knockouts

La función abrió con la defensa del Campeonato Mundial Knockouts de TNA entre Arianna Grace y Jody Threat. Antes de que la retadora pudiera establecer su ritmo, Grace tomó ventaja con un ataque por sorpresa. Aun así, Threat logró reaccionar con un suplex y buscó ampliar la ofensiva desde la tercera cuerda.

La intervención de Stacks distrajo a la retadora en un momento clave. Grace aprovechó el descuido para mover las cuerdas y hacer caer a Threat en el centro del ring, lo que derivó en un intento de cuenta que quedó en dos.

Jody Threat volvió a generar peligro con un suplex alemán y luego se lanzó entre las cuerdas para neutralizar la interferencia externa. Sin embargo, cuando buscaba cerrar el combate, Grace aplicó un roll-up que le dio la cuenta de tres y le permitió conservar el campeonato.

The System gana la lucha por la oportunidad titular en parejas

En una lucha de cuatro esquinas para definir a los nuevos retadores a los Campeonatos Mundiales en Parejas de TNA, The System salió con la victoria tras un combate con múltiples cambios de control. Rich Swann tuvo uno de los momentos más activos del enfrentamiento con una serie de ataques aéreos, mientras que Dutch y Vincent también generaron daño cuando el combate se trasladó al exterior del ring.

Las combinaciones entre los equipos se sucedieron durante varios minutos, con intentos de cobertura que fueron interrumpidos por los demás participantes. El desenlace llegó cuando Brian Myers y Bear Bronson ejecutaron una combinación de lanza seguida de un impacto en el centro del ring que dejó fuera de combate a su rival y les permitió quedarse con el triunfo y la oportunidad por los títulos.

Elayna Black vence a Mara Sadé

En otro combate individual de la noche, Elayna Black superó a Mara Sadé tras una lucha que se desarrolló tanto dentro como fuera del ring. Sadé tuvo momentos de dominio con un Slingblade y un Missile Dropkick, además de lanzarse desde las cuerdas hacia el exterior para mantener la presión sobre su rival.

Black respondió con ofensiva directa y logró aplicar un Canadian Destroyer, aunque Sadé consiguió escapar de la cuenta. La definición llegó cuando Black distrajo al árbitro con una silla y utilizó un objeto metálico para golpear a Sadé. Tras la acción, realizó la cobertura que le dio la victoria.

