LeBron James rompe otro récord histórico en la NBA y supera a Kareem Abdul-Jabbar

El jugador de Los Angeles Lakers se convirtió en el basquetbolista con más tiros de campo encestados en la historia de la NBA

LeBron James rompe el récord de Kareem Abdul-Jabbar |IMAGN IMAGES via Reuters

LeBron James volvió a escribir su nombre en la historia de la NBA. El jugador de Los Angeles Lakers se convirtió en el basquetbolista con más tiros de campo encestados en la historia de la liga, superando la marca que pertenecía a Kareem Abdul-Jabbar.

El nuevo registro se produjo durante el partido ante los Denver Nuggets. Con 12.3 segundos restantes del primer cuarto, James ejecutó un tiro en suspensión desde la línea de fondo frente a Zeke Nnaji. Ese enceste fue el tercero del partido y representó el número 15,838 de su carrera, cifra con la que superó a Abdul-Jabbar en la lista histórica.

Este logro se suma a otro hito que el propio James alcanzó en 2023, cuando se convirtió en el máximo anotador en la historia de la NBA. El 7 de febrero de ese año superó también a Kareem Abdul-Jabbar con un tiro en suspensión desde la línea extendida de tiros libres que lo llevó a 38,388 puntos.

Desde entonces, la cifra de puntos del jugador de los Lakers ha seguido creciendo. Actualmente su total supera los 43,000 puntos en temporada regular, lo que amplía su distancia en la cima del listado de anotadores históricos.

Antes del partido, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, comparó la trayectoria de James con la evolución de un músico que continúa ampliando su obra con el paso del tiempo.

“Soy un gran fan de Bruce Springsteen. Diría que sus primeros discos me motivan mucho. Hay una energía. ‘Nebraska’ es mi álbum favorito y es muy distinto a lo que había hecho antes. Después ves su evolución como compositor. Luego llegan los grandes éxitos y dices: ‘esto es muy bueno’. Y después aparece ‘The Rising’, uno de los discos más importantes de los años 2000”, explicó Redick.

El entrenador continuó con la comparación al referirse a la carrera del jugador de los Lakers. “Los grandes éxitos de LeBron siguen creciendo. Él sigue jugando y jugando. Y esos grandes momentos siguen acumulándose. Tiene un catálogo enorme”.

Durante la actual temporada, James también alcanzó otros registros dentro de la franquicia angelina. Superó a Michael Cooper para colocarse en el quinto lugar en la lista histórica de asistencias del equipo y se unió a Kobe Bryant como los únicos jugadores de los Lakers con al menos 1,000 triples convertidos. El siguiente objetivo estadístico en su carrera está relacionado con el número de partidos disputados. El récord pertenece a Robert Parish con 1,611 juegos en la NBA.

James se encuentra en el segundo lugar de esa lista con 1,606 partidos. Si participa en todos los encuentros programados en los próximos días, podría superar esa marca el 16 de marzo cuando los Lakers enfrenten a los Houston Rockets.

