Benjamín Gil confía en México: “No venimos solo a competir, venimos por el título”

El manager de la selección mexicana habló en Houston previo al debut en el Clásico Mundial 2026 y aseguró que el equipo tiene argumentos para competir por el título.

Benjamín Gil asegura que México está para ganar el Clásico Mundial | Imago 7

El manager de la selección mexicana de béisbol, Benjamín Gil, habló ante los medios en Houston previo al inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El equipo tricolor llegó al Daikin Park, sede de los partidos del Grupo B, con la intención de competir por el título tras la actuación que firmó en la edición anterior del torneo.

México alcanzó las semifinales en el Clásico Mundial de 2023 y se quedó a tres outs de eliminar a Japón, selección que terminó como campeona. Desde entonces, varios de los peloteros del roster han consolidado su carrera en las Grandes Ligas, algo que, de acuerdo con Gil, cambia la percepción que existe sobre el equipo. Durante la conferencia, el dirigente recordó cómo era visto el equipo mexicano antes del torneo pasado. Explicó que las expectativas externas eran limitadas porque muchos de los jugadores no eran conocidos en el panorama internacional.

“Creo que hace tres años, las expectativas de afuera hacia nuestro equipo eran ‘pues a ver cómo les va. No son jugadores estelares ni jugadores que estén en ligas mayores’. Y si recuerdan, yo les decía en cada oportunidad que tenía que teníamos tremendos jugadores, nada más no son nombres conocidos en el mundo del béisbol aún”, señaló.

El estratega mencionó que varios peloteros del actual plantel han tenido crecimiento en las Grandes Ligas desde entonces. Recordó que jugadores como Jarren Durán, Alejandro Kirk y Jonathan Aranda ahora cuentan con participaciones en el Juego de Estrellas, algo que fortalece el grupo que representará a México en el torneo.

“Tenemos a Jarren Durán que en aquella ocasión no era ni titular con nosotros y ahora ya fue a un Juego de Estrellas y hasta fue MVP del Juego de Estrellas. Tenemos a Alejandro Kirk que no pudo participar la otra vez y ha ido a dos Juegos de Estrellas. Jonathan Aranda la otra vez no era titular y ya fue a un Juego de Estrellas”, explicó.

Gil sostuvo que el crecimiento individual de varios jugadores modifica el panorama del equipo. Considera que el grupo tiene la capacidad de competir con cualquier rival en el torneo. “Somos un equipo que sí estamos para competir y pelear por el campeonato, no solo competir en el torneo, es competir por el campeonato”, afirmó el manager.

El dirigente también habló sobre lo que significaría ganar el Clásico Mundial para el deporte en el país. Señaló que el objetivo del equipo es buscar el título y que un triunfo tendría impacto en el desarrollo del béisbol en México.“El ganar el Clásico Mundial sería un momento histórico para todo México. Ganar el Clásico Mundial es lo primordial y más por lo que significa eso para México, para el béisbol de México, para el crecimiento del ‘Rey de los Deportes’ en México”, expresó.

Finalmente, Gil aprovechó para enviar un mensaje a la afición mexicana y pidió mayor atención al béisbol. Reconoció que el fútbol domina la preferencia del público, pero recordó que México cuenta con figuras en distintas disciplinas.

“El fútbol es el deporte que más se ve en México. Yo no le pido a la afición que dejen de ver el fútbol, pero sí que le presten atención al béisbol. Tenemos grandes referentes y estrellas a nivel mundial del béisbol”, concluyó.

Randy Arozarena habla de su compromiso con México

El jardinero Randy Arozarena también habló sobre lo que representa para él volver a disputar el Clásico Mundial con la selección mexicana y aseguró que llega con mayor experiencia respecto a la edición anterior. “Me siento muy feliz, contento y muy emocionado por otra vez representar a México en este segundo Clásico Mundial después del 2023 y me siento muy preparado mentalmente, vengo con más experiencia para seguir apoyando al equipo, que es lo más importante, y poder clasificar y pasar de ronda, que es el primer paso y poder darle un alegrón a México, que se lo merece”, comentó.

El pelotero también explicó el vínculo que mantiene con el país desde su llegada a México hace varios años, algo que considera parte importante de su identidad dentro y fuera del terreno de juego.

“Siempre me siento mexicano, desde que salí de Cuba en el 2015, México me abrió las puertas y he hecho muchos amigos mexicanos, tengo una hija mexicana, y creo que a pesar del tiempo mi amor hacia México ha crecido mucho y estoy agradecido por todo el amor y la oportunidad que me han brindado”, mencionó.

