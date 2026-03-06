Prácticas Libres 2 GP de Australia 2026 en vivo: Checo Pérez en la Fórmula 1

Este será el primer fin de semana de acciones en la máxima categoría y que servirá para ver cómo se comportan los monoplazas en pista tras las modificaciones en la F1

Resultados completos de las prácticas libres 1 del GP de Australia

Así finalizaron los pilotos durante la primera sesión de prácticas en Australia:

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:20.267 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:20.736 Max Verstappen (Red Bull) – 1:20.789 Isack Hadjar (Red Bull) – 1:21.087 Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:21.313 Oscar Piastri (McLaren) – 1:21.342 George Russell (Mercedes) – 1:21.371 Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:21.376 Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:21.696 Nico Hulkenberg (Audi) – 1:21.969 Esteban Ocon (Haas) – 1:22.161 Carlos Sainz (Williams) – 1:22.323 Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:22.613 Oliver Bearman (Haas) – 1:22.682 Alexander Albon (Williams) – 1:23.130 Franco Colapinto (Alpine) – 1:23.325 Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:24.022 Pierre Gasly (Alpine) – 1:24.035 Lando Norris (McLaren) – 1:24.391 Sergio Pérez (Cadillac) – 1:24.620 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:50.334 Fernando Alonso (Aston Martin) – Sin tiempo registrado

¡Ferrari quiere continuar su gran paso!

22:23 | Ferrari buscará mantener el gran ritmo que mostró tras finalizar la primera sesión ocupando las dos primeras posiciones, mientras que Mercedes y McLaren intentarán reaccionar luego de una práctica inicial bastante discreta en cuanto a rendimiento.

El panorama fue muy complicado para Aston Martin, que tuvo un arranque de temporada complicado, ya que en la FP1 apenas pudo completar tres vueltas con Lance Stroll antes de terminar su participación en la sesión.

Ahora todas las miradas están puestas en la segunda práctica del fin de semana, donde los equipos tratarán de ajustar sus monoplazas y mejorar su desempeño.

¿A qué hora inician las Prácticas Libres 2 del GP de Australia 2026 de hoy 5 de marzo?

Estos son los horarios para esta segunda ronda de FP en el GP de Australia:

Horarios para las FP2 del GP Australia México | 23:00 horas Centroamérica | 23:00 horas Estados Unidos | 22:00 Pacífico, 00:00 del Este (viernes) Argentina | 02:00 horas (viernes) Colombia | 00:00 horas (viernes)



Cómo llegan las escuderías al GP de Australia y parrilla de salida

Todos los equipos llegan con novedades y ajustes para este 2026, por lo que será la primera oportunidad para ver cómo se comportan los monoplazas en pista. Aun así, hay una gran expectativa alrededor de McLaren, escudería que intentará defender tanto el Campeonato de Constructores como el de Pilotos, repitiendo su alineación con el campeón del mundo Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Por otro lado, Red Bull también aparece como uno de los principales contendientes al título, con Max Verstappen decidido a recuperar la cima y evitar ceder nuevamente el primer lugar en el campeonato. No obstante, la pelea promete ser muy cerrada, ya que Ferrari dejó buenas sensaciones en las pruebas con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que Mercedes también mostró potencial con George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Australia F1 2026? Canales de TV y online

Si quieres estar al tanto de todo lo que suceda en las prácticas libres 1 del Gran Premio de Australia 2026, puedes ver la transmisión a través de Sky Sports, disponible mediante su servicio satelital o dentro de los canales deportivos del sistema de televisión de paga Izzi. También tendrás la opción de seguir la señal mediante sus plataformas de streaming, como Izzi Go o Sky+, para no perderte ningún momento de la sesión.

Otra alternativa para disfrutar la actividad en directo es la plataforma oficial de la Fórmula 1, F1TV, donde podrás seguir la transmisión en vivo de la sesión. Asimismo, en Claro Sports encontrarás el minuto a minuto con todos los detalles, tanto de las prácticas como de la clasificación y la carrera del Gran Premio de Australia.

