Juventud vs Independiente Medellín, en vivo la Copa Libertadores: resultado y goles de la fase previa 3

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Juventud de Uruguay y Deportivo Independiente Medellín.

Juventus vs Independiente Medellín | Claro Sports

Fase definitiva en la Copa Libertadores de América. El campeonato más importante de clubes del continente sigue definiendo sus último clasificados a la fase de grupos. Juventud de Uruguay hace las veces de local ante el Deportivo Independiente Medellín por el partido de ida de la fase previa tres.

Resultado al momento: Juventud – DIM | Partido de ida fase previa 3 Copa Libertadores de América 2026

¿A qué hora inicia el Juventud vs Independiente Medellín, hoy 5 de marzo de 2026?

El enfrentamiento entre uruguayos y colombianos que se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, dará inicio a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 6:30 de la tarde.

Alineaciones del Juventud vs Independiente Medellín para el partido de ida por la fase previa tres, al momento

Juventud: Sebastián Sosa; Patricio Pernicone, Ángel Morosini, Agustín Alaniz, Bruno Larregui; Renzo Sánchez, Rodrigo Chagas, Emmanuel Mas; Federico Barrandeguy, Gonzalo Gómez y Ramiro Peralta. D.T.: Sebastián Méndez.

¿Dónde ver el Juventud vs Independiente Medellín en vivo? Canales de TV y streaming online

El juego válido por la ida de la fase previa tres de la Copa Libertadores de América 2026 podrá sintonizarse por las pantallas de ESPN y Disney + Premium.

