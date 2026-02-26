Rijeka vs Omonia, en vivo: transmisión partido de la Conference League 2026 en directo

Rijeka recibe a Omonia con ventaja global en los Playoffs de la Conference League 2026. La serie sigue abierta y se define este 26 de febrero

La eliminatoria entre Rijeka y Omonia está que arde en los Playoffs de la UEFA Conference League 2025‑26. Tras el partido de ida, Rijeka llega con ventaja en el marcador global, lo que le da cierta tranquilidad, pero la llave aún está abierta y todo puede definirse en la vuelta que se juega este jueves 26 de febrero de 2026 en Croacia.

Este enfrentamiento de vuelta se disputa en el Stadion HNK Rijeka Dean Šćulac, donde el conjunto local buscará aprovechar su condición de anfitrión para sellar el pase a la siguiente ronda del torneo europeo. Los aficionados de ambos equipos estarán atentos a cada jugada, pues un gol en contra podría cambiar el rumbo de la serie.

¿A qué hora inicia la transmisión del Rijeka vs Omonia hoy 26 de febrero?

La transmisión del Rijeka vs Omonia hoy comenzará a las 11:45 horas (hora de México y Centroamérica), equivalente a las 17:45 UTC, que es el horario programado para el inicio del partido en Europa.

Este horario corresponde al arranque del duelo en el Stadion HNK Rijeka y es importante sintonizar unos minutos antes para no perderte ningún detalle del inicio en vivo.

Rijeka vs Omonia: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de Playoffs de la Conference League 2026?

Para los fanáticos en Centroamérica, la transmisión en Claro Sports será la opción principal para seguir en vivo y en directo el partido de Playoffs de la UEFA Conference League 2026 entre Rijeka y Omonia.

