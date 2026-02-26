Chivas mandó un avión privado por sus seleccionados

Los siete futbolistas del Rebaño que jugaron ante Islandia viajaron a la Perla Tapatía tras el partido, ganando tiempo para preparar el duelo ante el Toluca

Seleccionados de Chivas vuelven en avión privado a Guadalajara | Instagram efra_26

En los tres partidos amistosos que ha disputado la selección mexicana este 2026, las Chivas fueron el equipo que más jugadores aportó, incluyendo en la goleada ante Islandia, en la que se estrenaron como goleadores Armando González, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez.

La actividad no paró en esta ocasión en el fútbol mexicano, por lo que Chivas tiene partido el sábado en Toluca. Esa situación, aunado a los disturbios que sucedieron en Guadalajara en los últimos días, llegó al Rebaño a enviar un avión privado a Querétaro por sus siete seleccionados.

Así se pudo ver en una imagen que compartió Efraín Álvarez en sus historias de Instagram, en las que se le ve junto al ‘Hormiga’, Gutiérrez, Tala Rangel, Diego Campillo, Richard Ledezma y Roberto Alvarado dentro de un avión camino a la Perla Tapatía.

“Fue un gran gesto de la directiva”, dijo uno de los jugadores a ESPN.

Amaury Vergara habría mandado el avión, que aterrizó en Querétaro durante el partido, estando listo para partir en cuanto los jugadores dejaran el estadio y se fueran al aeropuerto, buscando volver de inmediato a Guadalajara, evitando hacer el traslado a la Ciudad de México, como hacen habitualmente los seleccionados.

Los jugadores de las Chivas aterrizaron por la madrugada en Guadalajara y se espera que entrenen con el resto del equipo el jueves, ganando así horas de preparación para enfrentarse al bicampeón del fútbol mexicano.

Aguirre utilizó a los siete jugadores de Chivas ante Islandia

Los siete seleccionados rojiblancos vieron minutos el miércoles en La Corregidora ante Islandia. Seis fueron titulares, pero solo Tala Rangel y Brian Gutiérrez fueron los únicos que disputaron los 90 minutos.

En el once inicial también estuvieron Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Richard Ledezma y Hormiga González, pero salieron de cambio en la segunda parte. Efra y el ‘Piojo’ estuvieron 58 minutos en el campo, mientras que Richie y Armando lo hicieron 66′. Diego Campillo fue el que menos jugó, con 24 minutos.

