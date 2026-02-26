Celta de Vigo vs PAOK, en vivo: transmisión partido de la Europa League 2026 en directo

El equipo español ganó 2-1 el partido de ida en Grecia y va por el boleto a octavos de la UEFA Europa League en casa

El Celta de Vigo va por su boleto a octavos de final de la UEFA Europa League en casa ante el PAOK, y el partido lo puedes seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

El equipo español ganó 2-1 en la ida en Grecia y va por el pase a la siguiente ronda en casa, aunque hay que recordar que en estas instancias ya no vale el gol de visitante, por lo que una derrota podría llevar el duelo al alargue en Balaídos.

¿A qué hora inicia la transmisión del Celta vs PAOK hoy 26 de febrero de 2026?

El partido de vuelta se juega en Balaídos en punto de las 21:00 horas tiempo local, 14:00 de la CDMX y Centroamérica este jueves 26 de febrero.

Celta vs PAOK ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta del Playoff de la Europa League 2026?

El partido lo podrás seguir en Centroamérica por la multiplataforma de Claro Sports, iniciando la transmisión en punto de las 13:50 horas.

