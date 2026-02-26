Celje no falla y sigue con su sueño en la Conference League

Eslovenia tendrá un representante entre los mejores 16 del certamen.

Celje cumplió con su parte y selló su clasificación a los octavos de final de la UEFA Conference League tras imponerse 3-2 a KF Drita en un partido vibrante que confirmó su fortaleza en casa. El conjunto esloveno, que ya había tomado ventaja en la serie, volvió a mostrar contundencia ofensiva y carácter para sostener la diferencia global, manteniendo intacta la ilusión europea que ahora lo pone a la espera del sorteo del viernes 27 de febrero, donde conocerá si su próximo rival será Sparta Praga o AEK Atenas.

El encuentro arrancó con intensidad y fue el local quien golpeó primero. Svit Seslar abrió el marcador al minuto 19 tras una asistencia de Armandas Kucys, reflejando el dominio inicial de Celje. Poco después, al 23, Darko Hrka amplió la ventaja tras un tiro de esquina, encendiendo a la afición en el Stadion Z’dežele y dando la sensación de que la serie comenzaba a inclinarse definitivamente.

Sin embargo, Drita reaccionó y logró descontar al 26 por intermedio de Blerim Krasniqi, aprovechando una acción a balón parado. El partido ganó en tensión, pero antes del descanso Celje volvió a golpear: al 43, Seslar transformó un penalti con frialdad para establecer el 3-1 parcial y devolverle tranquilidad a su equipo antes de irse a los vestuarios.

En la segunda parte, el conjunto kosovar intentó mantener viva la esperanza. Albert Dabiqaj marcó el 3-2 al 51 tras un saque de esquina, generando un tramo final cargado de nerviosismo. Drita presionó con insistencia y tuvo aproximaciones claras, incluyendo un cabezazo de Blerim Krasniqi en el tiempo añadido que se marchó apenas desviado. Celje resistió con orden, soportó las faltas y las tarjetas que marcaron el cierre del duelo, y logró sostener el resultado hasta el pitazo final.

Con esta clasificación, Celje confirma su crecimiento continental y mantiene vivo el sueño europeo. Ahora, todas las miradas apuntan al sorteo del viernes 27 de febrero, donde el destino le pondrá enfrente a un rival de peso: Sparta Praga o AEK Atenas. Sea cual sea el emparejamiento, el equipo esloveno ha demostrado que no está dispuesto a conformarse y que quiere seguir escribiendo historia en la Conference League.

Resumen Celje vs Drita: resultado, goles y estadísticas de la Conference League 2026

El Stadion Z’dežele se prepara para una noche decisiva en la UEFA Conference League 2025-2026, donde NK Celje y KF Drita se enfrentan en el partido de vuelta de los playoffs con un boleto a la siguiente ronda en juego. El conjunto esloveno parte con ventaja tras el 3-2 conseguido en la ida, pero la serie sigue completamente abierta y promete tensión hasta el último minuto en territorio esloveno.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto con todas las jugadas, goles, cambios y momentos clave de un encuentro que puede definirse por detalles. Celje buscará hacer valer su fortaleza como local y su poder ofensivo reciente, mientras que Drita está obligado a salir a remontar, consciente de que un gol puede cambiar el destino de la eliminatoria. Todo está listo para un duelo vibrante en Europa.

¿A qué hora inicia el Celje vs Drita hoy jueves 26 de febrero de 2026?

Celje vs Drita dará inicia en punto de las 11:45 horas (tiempo del centro de México). El partido se disputará en el Z’dežele Stadium, ubicado en Celje, Eslovenia.

Alineaciones del Celje vs Drita para la vuelta de Playoffs de la Conference League

Ni NK Celje ni KF Drita tienen futbolistas suspendidos para este duelo de vuelta de los Playoffs de la UEFA Conference League. Las alineaciones titulares de ambos equipos son los siguientes:

NK Celje: Zan-Luk Leban; Juanjo Nieto, Damjan Vuklisevic, Darko Hrka, Lukasz Bejger; Svit Seslar, Ivan Calusic, Mario Kvesic; Rudi Pozeg Vancas, Armandas Kucys y Nikita Iosifov. DT: Ivan Mayewski.

KF Drita: Faton Maloki; Besnik Krasniqi, Egzon Bejtulai, Jorgo Pellumbi, Bierton Sheji, Raddy Ovouka; Vesel Limaj, Albert Dabiqaj, Veton Tusha; Liridon Balaj y Blerim Krasniqi. DT: Zekirija Ramadani.

¿Dónde ver el Celje vs Drita en vivo? Canales de TV y streaming online

Celje vs Drita se podrá seguir en vivo por Claro Sports en Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Aruba, Belice, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, Miquelón, Saba, San Bartolomé, San Eustaquio, así como en San Martín y San Pedro. En México a través de nuestro tradicional minuto a minuto.

Te puede interesar –