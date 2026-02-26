Celje vs Drita, en vivo: transmisión partido Conference League 2026 en directo

Se define la serie en Eslovenia: ¿quién clasificará a los Octavos de Final?

El NK Celje y el KF Drita se enfrentan en el Stadion Z’dežele en el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Conference League 2025-2026, en un duelo que definirá quién avanza a la siguiente ronda del torneo continental. El conjunto esloveno llega con ventaja tras imponerse 3-2 en la ida, pero la serie está lejos de estar sentenciada y promete emociones hasta el último minuto. En Claro Sports podrás seguir la transmisión en vivo de este encuentro, con toda la cobertura, el minuto a minuto y las principales incidencias de un choque decisivo en Europa.

¿A qué hora inicia la transmisión del Celje vs Drita hoy jueves 26 de febrero?

El partido Celja vs Drita se disputará hoy jueves 26 de febrero en punto de las 11:45 horas (tiempo del centro de México). En Claro Sports nuestra transmisión comenzará diez minutos antes, con toda la previa de la jornada.

Celje vs Drita: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los Playoffs de la Conference League 2026?

Celje vs Drita se podrá seguir en vivo y en directo en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. Además, el juego estará disponible en Sudamérica por ESPN; en Estados Unidos transmite Paramount+; en México no hay señal confirmada.

