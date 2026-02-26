Eduardo Méndez ‘propone’ a Diego Ulloa como el árbitro para la final del Mundial 2026

Al dirigente se le vio muy molesto en el transcurso del partido por las decisiones del central.

Independiente Santa Fe sentó su voz de protesta, después de lo que fue la actuación de Diego Ulloa, como juez central, y Fernando Acuña, en el VAR, en el partido de este miércoles ante Atlético Nacional en El Campín, válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay. Eduardo Méndez firmó una carta que circula en redes sociales.

De igual manera, el presidente del cuadro ‘Cardenal’ también habló con los medios de comunicación sobre este tema: “Tranquilo, porque si digo otra cosa me pueden suspender. No sé, ya llevo muchos años he hablado, pero lo único que hago es que me sancionan a mí y no a los demás”.

“Yo creo que no me quieren dejar llegar a la final”. “Contesto preguntas, doy declaraciones acertadas para que tener retaliaciones”. “Va a ser muy difícil llegar a la final con estas medidas que le toman a uno. Perdí 1 punto que puede ser determinante para llegar a las finales. Si salgo a quejarme nadie me va a devolver el dinero perdido”, agregó el dirigente.

“Presidentes de varios clubes ya han hecho muchas reclamaciones. Decidí no volver a entrar en eso. Le estoy pidiendo en un comunicado que le envié a la Comisión Arbitral, que cuiden mucho al árbitro de anoche (Diego Ulloa) porque tiene todas las capacidades de dirigir la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos”.

“Soy uno de los que menos le interesa quién me pita los partidos, no me interesa su pasado ni su presente de quien desarrolla esa profesión. Lo tendrían que mandar a un Mundial, o aprende o aprende allá”.

“Los árbitros son seres humanos que se equivocan, lo que hay que entrar a ver es que sus errores son muy consecuentes durante 90 minutos y perjudican a un equipo”.

¿Pablo Repetto está en duda?

“No, pero los recientes resultados que lo han afectado lo ponen en duda”, ultimó Eduardo Méndez, en diálogo con Zona Libre de Humo, dejando a la incógnita el futuro del timonel Uruguayo.

