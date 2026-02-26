Pese a dudas, autoridades ratifican eventos en Jalisco por motivo del Mundial 2026

Autoridades de diferentes niveles en Jalisco reiteran que los eventos de promoción de la Copa del Mundo continúan en pie

Ante las dudas que se generan en torno a los eventos que han sido agendados para los próximos días, para promover la Copa del Mundo en Guadalajara, debido a los actos de violencia que no han cesado en Jalisco desde el domingo pasado, autoridades de diferentes niveles ratifican que estos eventos se realizarán en el Estadio Akron.

El próximo sábado estará en el Coloso del Periférico, el FIFA World Cup Throphy Tour, y el próximo martes 3 de marzo se realizará un encuentro entre leyendas del Barcelona y el Real Madrid.

“Las actividades económicas en Jalisco están regresando a la normalidad, esto incluye eventos como el Trophy Tour con el que recibiremos a la Copa del Mundo en el estadio mundialista, y la celebración de los 100 días antes del mundial y la copa de leyendas”, refirió Mauro Garza, Coordinador de Desarrollo Económico de Jalisco.

También informaron que en Guadalajara se trabaja en conjunto con las autoridades de todos los niveles, para que se puedan realizar los eventos que ya estaban previstos.

“Hemos estado trabajando de la mano de los organizadores para que todo suceda conforme a lo planeado. Como representante de la FIFA para la sede de Guadalajara quiero darles la certeza de que en ningún momento ha habido un cambio de rumbo para la planeación de todos los eventos que habrán de celebrarse en esta ciudad”, informó Olimpia Cabral, directora comercial de Chivas y Host City Manager de Guadalajara como sede mundialista.

Olimpia también informó que ese mismo 3 de marzo, en la Glorieta de la Minerva, habrá una actividad con las mascotas del Mundial.

Cabe señalar que en las últimas horas, se dio a conocer que la Copa Mundial de Clavados que se celebraría en Guadalajara fue suspendida, ante la situación de violencia e inseguridad en la Perla Tapatía y en distintos puntos del estado de Jalisco, desde el pasado fin de semana.

