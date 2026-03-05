Luis Pérez quiere romper más récords en la temporada 2026 de la UFL

Entrevista exclusiva con el quarterback mexicano de los Dallas Renegades previo al kickoff de la United Football League

Luis Pérez, en entrevista con Claro Sports | X: @XFLRenegades

Por cuarta temporada, el quarterback mexicano Luis Pérez formará parte de los Dallas Renegades de la United Football League, la liga de fútbol americano de primavera de la que es el máximo pasador histórico.

A menos de un mes del kickoff de la temporada 2026, Luis habló en exclusiva para Claro Sports de su decisión de volver al equipo del norte de Texas.

“La decisión fue muy fácil. Ya son muchos años teniendo marcas como la de más yardas en la liga y estoy jugando a un nivel alto. Eso hizo fácil el querer regresar y luego estar con entrenadores como Rich Neuheisel y Noel Mazzone, que han tenido muchos quarterbacks y saben mucho de fútbol americano. Yo quiero ser una esponja y aprender lo más que pueda de ellos, la verdad como jugador quiero mejorar.

En las dos campañas desde 2024, cuando se fusionaron las ligas de fútbol americano de primavera, Luis Pérez es el líder con 4,607 yardas por pase. Tiene la campaña de más yardas lanzadas (2,307) y touchdowns (18), ambas en 2024. Previo a la fusión, en 2023, los entonces llamados Arlington Renegades fueron campeones de la XFL, con Pérez siendo el MVP del campeonato.

LA UFL tendrá cambios para 2026, como parte de su proceso de evolución. Tres equipos cambian de sede (Michigan Panthers, Memphis Showboats y San Antonio Brahmas no vuelven de 2025, estrenándose los Columbus Aviators, Louisville Kings y Orlando Storm), lo que ilusiona al mariscal mexicano.

“Cada vez que tienes algo, nuevos equipos, ilusiona. Al final de día, el fútbol americano es fútbol americano y quiero seguir jugando mi juego, así que adelante”.

El miércoles 4 de marzo se dio a conocer la noticia del fallecimiento de uno de los entrenadores legendarios del fútbol americano, Lou Holtz, cuyo hijo ha sido parte de las ligas de primavera en los últimos años y Luis reconoce su impacto en el deporte.

“Una leyenda el coach Holtz. Sin duda es una tragedia su fallecimiento. Haber tenido aquí en la UFL a su hijo Skip Holtz, la familia ha estado presente en esta liga. Su muerte es algo que no quieres escuchar o ver, pero la vida es así, la edad y todo eso, pero lo que hizo por y en el fútbol americano fue muchísimo. Solo se puede agradecer todo eso y su árbol de entrenadores, incluido su hijo Skip, que tanto hizo por la UFL”.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la UFL? El calendario de partidos de Luis Pérez

La temporada 2026 de la United Football League inicia el viernes 27 de marzo. Los Renegades debutarán al día siguiente, en el primero de 10 partidos de la campaña 2026.

Semana 1: Houston Gamblers en Dallas Renegades | Sábado 28 de marzo

| Sábado 28 de marzo Semana 2: St. Louis Battlehawks en Dallas Renegades | Martes 7 de abril

| Martes 7 de abril Semana 3: Columbus Aviators en Dallas Renegades | Domingo 12 de abril

| Domingo 12 de abril Semana 4: Dallas Renegades en Columbus Aviators | Viernes 17 de abril

| Viernes 17 de abril Semana 5: Louisville Kings en Dallas Renegades | Domingo 26 de abril

| Domingo 26 de abril Semana 6: Dallas Renegades en DC Defenders | Sábado 2 de mayo

| Sábado 2 de mayo Semana 7: Dallas Renegades en Birmingham Stallions | Sábado 9 de mayo

| Sábado 9 de mayo Semana 8: Orlando Storm en Dallas Renegades | Viernes 15 de mayo

| Viernes 15 de mayo Semana 9: Dallas Renegades en Louisville Kings | Domingo 24 de mayo

| Domingo 24 de mayo Semana 10: Dallas Renegades en St. Louis Battlehawks | Viernes 29 de mayo

Te puede interesar: