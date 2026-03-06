Tigres vs Monterrey en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 10 de Liga MX 2026

Tigres y Monterrey se enfrentan en una nueva edición del Clásico Regio en la jornada 10 del Clausura 2026

Tigres vs Monterrey horario y dónde ver en vivo

El fútbol regiomontano se prepara para una nueva edición del Clásico Regio. Tigres y Monterrey se enfrentarán este sábado 7 de marzo en un duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, un partido que suele marcar el ritmo de la temporada para ambos equipos.

Los dos clubes llegan con contextos distintos. Monterrey intenta mantener el impulso luego de su victoria más reciente ante Querétaro, mientras que Tigres busca responder después de un resultado adverso que sufrió ante el Puebla en la jornada anterior.

El escenario será el Estadio Universitario, donde se espera un ambiente marcado por la rivalidad entre ambas aficiones. Como ha ocurrido en otras ocasiones, el enfrentamiento entre felinos y albiazules concentra la atención de la jornada por su historia y por lo que puede significar en la clasificación.

¿Quién transmite en vivo el Tigres vs Monterrey y dónde ver el partido de este sábado 7 de marzo?

El Clásico Regio entre Tigres y Monterrey se jugará el sábado 7 de marzo en el Estadio Universitario. El encuentro está programado para comenzar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión del partido estará disponible en televisión abierta a través de Azteca 7. Además de tener el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones probables del Tigres vs Monterrey para la jornada 10 del Clausura 2026

Para este encuentro, ambos entrenadores podrían mantener una base similar a la utilizada en sus partidos recientes.

Posible alineación de Tigres: Guzmán, Garza, Zwarg, Angulo, Loroña, Gignac, Araújo, Lainez, Brunetta, Correa, Aguirre.

Posible alineación de Monterrey: Cárdenas, Medina, Guzmán, Aceves, Arteaga, Torres, Ambríz, Orellano, Canales, Martial, Durdevic

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Tigres vs Monterrey

La rivalidad entre Tigres y Monterrey cuenta con más de un siglo de historia dentro del fútbol mexicano y suele ofrecer encuentros equilibrados. Antes de esta nueva edición, el historial del Clásico Regio registra 142 enfrentamientos entre ambos clubes. Tigres suma 50 victorias, mientras que Monterrey acumula 47 triunfos. Además, se han registrado 43 empates y un partido que terminó suspendido.

Los últimos cinco enfrentamientos entre Monterrey y Tigres han reflejado la intensidad característica del Clásico Regio, con partidos cerrados y resultados repartidos. Rayados ha logrado una ligera ventaja reciente, especialmente en la semifinal del Clausura 2024, donde eliminó a Tigres con un triunfo 2-1 en la ida y un empate 1-1 en la vuelta. En fase regular también ha habido duelos muy competitivos: Monterrey se impuso 4-2 en el Apertura 2024 en un partido lleno de goles, mientras que Tigres respondió con una victoria 2-1 en el Clausura 2025. El choque más reciente terminó empatado 1-1 en el Apertura 2025, confirmando que, más allá de quién llegue mejor en la tabla, el Clásico Regio suele ser un duelo parejo y de alta intensidad.

Monterrey 1-1 Tigres | Apertura 2025

Tigres 2-1 Monterrey | Clausura 2025

Monterrey 4-2 Tigres | Apertura 2024

Monterrey 1-1 Tigres | Clausura 2024 (Semifinal)

Tigres 1-2 Monterrey | Clausura 2024 (Semifinal)

