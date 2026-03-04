NFL Draft 2026: el orden de selecciones de la primera ronda y el equipo que tendrá el pick número 1

Toma forma la primera ronda del Draft de la NFL del 2026: ya hay 24 equipos que tienen definido su lugar para la primera ronda del reclutamiento colegial

El NFL Draft 2026 se perfila como un punto de giro para varias franquicias, sobre todo por lo que representa la primera ronda: el tramo en el que los equipos suelen encontrar titulares inmediatos y piezas base para reconstrucción. Las Vegas Raiders aparecen como el equipo que tendría el pick número 1 global, con el peor registro del grupo que integra esta proyección del orden de selección.

El orden del Draft parte del criterio clásico: récord inverso (peor marca, selección más alta) y, cuando hay empate, la liga aplica la dificultad del calendario (strength of schedule, SOS) como primer desempate para definir quién queda arriba. También influye el mercado de canjes: algunas selecciones cambian de dueño y hay algunos equipos con más de un pick en la primera ronda.

El orden de selecciones de la primera ronda del NFL Draft 2026: ¿Quién tendrá el primer pick?

Este es el orden de la primera ronda tras el cambio de los Rams y Chiefs por Trent McDuffie. Cuatro equipos no tendrán selección entre las primeras 32: Packers (por el cambio de Micah Parsons), Colts (por el traspaso de Sauce Gardner), Falcons y Jaguars (por subir en el Draft para tomar a James Pearce Jr. y Travis Hunter, respectivamente). Dallas, Jets, Kansas City y Cleveland tendrían dos picks en la primera ronda.

Las Vegas Raiders (3-14) New York Jets (3-14) Arizona Cardinals (3-14) Tennessee Titans (3-14) New York Giants (4-13) Cleveland Browns (5-12) Washington Commanders (5-12) New Orleans Saints (6-11) Kansas City Chiefs (6-11) Cincinnati Bengals (6-11) Miami Dolphins (7-10) Dallas Cowboys (7-9-1) Los Angeles Rams (de Atlanta Falcons, 8-9) Baltimore Ravens (8-9) Tampa Bay Buccaneers (8-9) New York Jets (de Indianapolis Colts, 8-9) Detroit Lions (9-8) Minnesota Vikings (9-8)

EQUIPOS ELIMINADOS EN LA PRIMERA RONDA DE LOS PLAYOFFS Carolina Panthers (8-9) Dallas Cowboys (de Green Bay Packers, 9-7-1) Pittsburgh Steelers (10-7, campeón AFC Norte) Los Angeles Chargers (11-6) Philadelphia Eagles (11-6) Cleveland Browns (de Jacksonville Jaguars, 13-4)

EQUIPOS ELIMINADOS EN LA RONDA DIVISIONAL DE LOS PLAYOFFS Chicago Bears (11-6, campeón NFC Norte) Buffalo Bills (12-5, Comodín 2 AFC) San Francisco 49ers (12-5, Comodín 2 NFC) Houston Texans (12-5, Comodín 1 AFC)

EQUIPOS ELIMINADOS EN LA FINAL DE CONFERENCIA Kansas City Chiefs (de Los Angeles Rams, 12-5, Comodín 1 NFC) Denver Broncos (14-3, campeón AFC Oeste)

EQUIPOS QUE LLEGARON aL SUPER BOWL New England Patriots (14-3, campeón AFC Este y perdedor del Super Bowl) Seattle Seahawks (14-3, campeón NFC Oeste y ganador del Super Bowl)

¿Cómo se determina el orden de selecciones del NFL Draft?

La NFL, en su eterna búsqueda de la paridad, determina las posiciones del Draft en orden inverso al récord de la temporada regular anterior para los sitios 1 a 18. Del 19 en adelante, se orden por marca los equipos que quedan eliminados en cada ronda de los Playoffs.

En caso de que haya equipos con empate en marca, estos son los criterios de desempate:

Resultados de partidos entre sí Mejor récord en partidos ante rivales comunes (tendría que haber un mínimo de 4 rivales en común) Fortaleza de victoria (porcentaje de ganados y perdidos de los equipos a los que les ganaron) Mejor ranking combinado de puntos anotados y permitidos Diferencial de puntos Diferencial de touchdowns Volado

¿Cuándo y dónde será el NFL Draft 2026?

Pittsburgh será la sede del próximo reclutamiento colegial. La liga ha rotado sede del Draft desde que dejó Nueva York en 2014 y la ciudad del acero recibe el honor, que en los últimos años ha estado reservado para equipos del norte de Estados Unidos ya que, por su clima durante el mes de febrero, difícilmente recibirán un Super Bowl.

Las sedes del NFL Draft desde 1965

1965 a 2014: Nueva York

2015 y 2016: Chicago

2017: Philadelphia

2018: Dallas

2019: Nashville

2020: remoto por la pandemia

2021: Cleveland

2022: Las Vegas

2023: Kansas City

2024: Detroit

2025: Green Bay

2026: Pittsburgh

¿Quiénes son los mejores jugadores para el próximo Draft?

Para el próximo reclutamiento colegial, no hay un prospecto imperdible en la posición de quarterback a lo John Elway, Andrew Luck o Joe Burrow, por lo que no hay un tanking flagrante para tener esa anhelada primera selección. El Draft del 2026 apunta a tener mucho talento en la línea ofensiva, algo que podría ayudar a los equipos del Top 5 o Top 10, ya que varios creen tener mariscal (Giants con Jaxson Dart, Titans con Cam Ward, Saints con Tyler Shough), pero les falta mejorar el resto del roster.

El que pareciera favorito para la primera selección del Draft es el último ganador del Heisman, Fernando Mendoza. El quarterback hizo que el peor equipo de la historia, Indiana, sea el número 1 de cara al College Football Playoff. Estos otros jugadores suenan para la primera ronda del 2026:

QUARTERBACKS: Fernando Mendoza (Indiana), Ty Simpson (Alabama).

(Indiana), (Alabama). CORREDORES: Jeremyiah Love (Notre Dame).

(Notre Dame). RECEPTORES: Jordyn Tyson (Arizona State), Makai Lemon (USC), Carnell Tate (Ohio State), Denzel Boston (Washington), KC Concepcion (Texas A&M).

(Arizona State), (USC), (Ohio State), (Washington), (Texas A&M). ALA CERRADA: Kenyon Sadiq (Oregon), Eli Stowers (Vanderbilt).

(Oregon), (Vanderbilt). LINIEROS OFENSIVOS: Spencer Fano (Utah), Francis Mauigoa (Miami), Kadyn Proctor (Alabama), Olaivavega Ioane (Penn State), Caleb Lomu (Utah).

(Utah), (Miami), (Alabama), (Penn State), (Utah). FRONTALES DEFENSIVOS: Reuben Bain Jr. (Miami), Kendrick Faulk (Auburn), Peter Woods (Clemson), David Bailey (Texas Tech), Cashius Howell (Texas A&M), T.J. Parker (Clemson), LT Overton (Alabama), Caleb Banks (Florida), Kayden McDonald (Ohio State), Christen Miller (Georgia), Akheem Mesidor (Miami).

(Miami), (Auburn), (Clemson), (Texas Tech), (Texas A&M), (Clemson), (Alabama), (Florida), (Ohio State), (Georgia), (Miami). LINEBACKERS: Arvell Reese (Ohio State), Sonny Styles (Ohio State), CJ Allen (Georgia), Anthony Hill Jr . (Texas).

(Ohio State), (Ohio State), (Georgia), . (Texas). DEFENSIVOS SECUNDARIOS: Caleb Downs (Ohio State), Jermod McCoy (Tennessee), Mansoor Delane (LSU), Dillon Thieneman (Oregon), Avieon Terrell (Clemson), Brandon Cisse (South Carolina), D’Angelo Ponds (Indiana), Emmanuel McNeil-Warren (Toledo).

