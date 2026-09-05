Calendario ONEFA 2026: todos los juegos del fútbol americano mexicano; resultados, fechas y dónde ver en vivo

Tras la asamblea general de la organización, dan a conocer el calendario de partidos para la próxima temporada de la Liga Mayor

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Liga Mayor ONEFA? | Imago7

El segundo fin de semana de febrero se celebró la XLIX Asamblea General Ordinaria de la ONEFA, tras la cual se dio a conocer el calendario de la temporada 2026 del fútbol americano colegial de México.

El primer turno será para la Conferencia Nacional, iniciando el sábado 29 de agosto, mientras que la Liga Mayor dará inicio en el mes de septiembre, cuando Auténticos Tigres comenzará la defensa de su título.

Formato de clasificación y reglas de la ONEFA 2026

Se llegaron presentar algunas propuestas para modificar el formato de la Liga Mayor, pero la campaña 2026 se decidió por dividir en dos grupos a los equipos, pares y nones respecto a las posiciones de la campaña anterior. Cada equipo jugará 9 partidos durante 10 semanas, con un bye. Serán seis partidos ante rivales de su ‘grupo’ y tres cruzados. Así quedó la división:

Nones Auténticos Tigres Borregos CCM Borregos Guadalajara Linces UVM Borregos CEM Leones Anáhuac México Norte Zorros CETYS

Pares Borregos Monterrey Borregos Puebla Aztecas UDLAP Águilas Blancas IPN Pumas CU Burros Blancos IPN Leones Anáhuac Cancún



Los ocho mejores equipos calificarán a los cuartos de final y el peor de la tabla descenderá a la Conferencia Nacional.

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Kickoff ONEFA 2026 ¿Cuándo es la patada inicial de la temporada de fútbol americano mexicano?

La temporada 2026 de la Liga Mayor dará inicio en la primera semana del mes de septiembre. La Semana 1 se jugará del jueves 3 al sábado 5. Los 14 equipos estarán en acción:

Jueves 3 de septiembre Borregos Monterrey en Borregos CCM | 18:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Viernes 4 de septiembre Borregos Puebla 36-0 Borregos Guadalajara Pumas CU 34-28 Leones Anáhuac Norte Aztecas UDLAP 30-7 Zorros CETYS Águilas Blancas IPN 7-49 Auténticos Tigres

Sábado 5 de septiembre Burros Blancos IPN en Linces UVM | 12:00 Borregos CEM en Leones Anáhuac Cancún | 19:00



Calendario completo de la ONEFA 2026: fechas y horarios de las 10 semanas

Semana 1 Jueves 3 de septiembre | Borregos Monterrey en Borregos CCM | 18:00 Viernes 4 de septiembre | Borregos Puebla en Borregos Guadalajara | 18:00 Viernes 4 de septiembre | Pumas CU en Leones Anáhuac Norte | 18:00 Viernes 4 de septiembre | Aztecas UDLAP en Zorros CETYS | 18:00 Viernes 4 de septiembre | Águilas Blancas IPN en Auténticos Tigres | 19:00 Sábado 5 de septiembre | Burros Blancos IPN en Linces UVM | 12:00 Sábado 5 de septiembre | Borregos CEM en Leones Anáhuac Cancún | 19:00



Semana 2 Viernes 11 de septiembre | Linces UVM en Borregos Guadalajara | 18:00 Viernes 11 de septiembre | Auténticos Tigres en Borregos CCM | 18:00 Viernes 11 de septiembre | Borregos CEM en Leones Anáhuac Norte | 18:00 Sábado 12 de septiembre | Burros Blancos IPN en Pumas CU | 10:00 Sábado 12 de septiembre | Águilas Blancas IPN en Aztecas UDLAP | 12:00 Sábado 12 de septiembre | Borregos Monterrey en Borregos Puebla | 13:00 DESCANSAN: Leones Anáhuac Cancún y Zorros CETYS



Semana 3 Viernes 18 de septiembre | Borregos Guadalajara en Leones Anáhuac Norte | 18:00 Viernes 18 de septiembre | Borregos CCM en Borregos CEM | 19:00 Viernes 18 de septiembre | Borregos Puebla en Pumas CU | 19:00 Sábado 19 de septiembre | Aztecas UDLAP en Burros Blancos IPN | 11:00 Sábado 19 de septiembre | Leones Anáhuac Cancún en Águilas Blancas IPN | 12:00 Sábado 19 de septiembre | Zorros CETYS en Linces UVM | 12:00 DESCANSAN: Borregos Monterrey y Auténticos Tigres



Semana 4 Viernes 25 de septiembre | Borregos Guadalajara en Zorros CETYS | 18:00 Viernes 25 de septiembre | Leones Anáhuac Norte en Borregos CCM | 18:00 Viernes 25 de septiembre | Borregos CEM en Auténticos Tigres | 19:00 Viernes 25 de septiembre | Pumas CU en Borregos Monterrey | 19:30 Sábado 26 de septiembre | Leones Anáhuac Cancún en Aztecas UDLAP | 12:00 Sábado 26 de septiembre | Burros Blancos IPN en Borregos Puebla | 13:00 DESCANSAN: Águilas Blancas IPN y Linces UVM



Semana 5 Viernes 2 de octubre | Aztecas UDLAP en Borregos Guadalajara | 18:00 Viernes 2 de octubre | Borregos Monterrey en Auténticos Tigres | 19:00 Sábado 3 de octubre | Águilas Blancas en Linces UVM | 12:00 Sábado 3 de octubre | Borregos CEM en Pumas CU | 12:00 Sábado 3 de octubre | Leones Anáhuac Norte en Burros Blancos IPN | 12:00 Sábado 3 de octubre | Borregos CCM en Borregos Puebla | 13:00 Sábado 3 de octubre | Zorros CETYS en Leones Anáhuac Cancún | 19:00



Semana 6 Viernes 9 de octubre | Burros Blancos IPN en Borregos CCM | 18:00 Viernes 9 de octubre | Aztecas UDLAP en Borregos CEM | 19:00 Viernes 9 de octubre | Pumas CU en Linces UVM | 19:00 Viernes 9 de octubre | Zorros CETYS en Borregos Monterrey | 19:30 Sábado 10 de octubre | Leones Anáhuac Norte en Águilas Blancas IPN | 12:00 Sábado 10 de octubre | Auténticos Tigres en Borregos Puebla | 13:00 Sábado 10 de octubre | Borregos Guadalajara en Linces Anáhuac Cancún | 19:00



Semana 7 Viernes 16 de octubre | Borregos CCM en Zorros CETYS | 18:00 Viernes 16 de octubre | Linces UVM en Borregos CEM | 19:00 Viernes 16 de octubre | Leones Anáhuac Norte en Auténticos Tigres | 19:00 Sábado 17 de octubre | Águilas Blancas IPN en Pumas CU | 10:00 Sábado 17 de octubre | Borregos Monterrey en Burros Blancos IPN | 12:00 Sábado 17 de octubre | Borregos Puebla en Leones Anáhuac Cancún | 19:00 DESCANSAN: Borregos Guadalajara y Aztecas UDLAP



Semana 8 Viernes 23 de octubre | Borregos CEM en Borregos Guadalajara | 18:00 Viernes 23 de octubre | Linces UVM en Leones Anáhuac Norte | 18:00 Viernes 23 de octubre | Auténticos Tigres en Zorros CETYS | 18:00 Viernes 23 de octubre | Leones Anáhuac Cancún en Borregos Monterrey | 19:30 Sábado 24 de octubre | Burros Blancos IPN en Águilas Blancas IPN | 12:00 Sábado 24 de octubre | Pumas CU en Aztecas UDLAP | 12:00 DESCANSAN: Borregos CCM y Borregos Puebla



Semana 9 Viernes 30 de octubre | Linces UVM en Borregos CCM | 18:00 Viernes 30 de octubre | Zorros CETYS en Borregos CEM | 19:00 Viernes 30 de octubre | Linces Anáhuac Cancún en Pumas CU | 19:00 Viernes 30 de octubre | Borregos Guadalajara en Auténticos Tigres | 19:00 Viernes 30 de octubre | Aztecas UDLAP en Borregos Monterrey | 19:30 Sábado 31 de octubre | Águilas Blancas en Borregos Puebla | 13:00 DESCANSAN: Burros Blancos IPN en Leones Anáhuac Norte



Semana 10 Viernes 6 de noviembre | Borregos CCM en Borregos Guadalajara | 18:00 Viernes 6 de noviembre | Zorros CETYS en Leones Anáhuac Norte | 18:00 Viernes 6 de noviembre | Borregos Puebla en Aztecas UDLAP | 12:00 Sábado 7 de noviembre | Auténticos Tigres en Linces UVM | 12:00 Sábado 7 de noviembre | Borregos Monterrey en Águilas Blancas IPN | 12:00 Sábado 7 de noviembre | Leones Anáhuac Cancún en Burros Blancos IPN | 15:00 DESCANSAN: Borregos CEM y Pumas CU



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¿Qué equipos juegan la Liga Mayor ONEFA 2026?

El mejor fútbol americano colegial de México tiene 14 equipos para la temporada 2026 de la Liga Mayor. Descendió Pumas Acatlán y ascendió la Universidad Anáhuac campus Cancún.