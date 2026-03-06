Peaky Blinders, la película: ¿Cuándo se estrena “El Hombre Inmortal” en Netflix y de qué trata?

La saga de los Shelby llega a su final con “El Hombre Inmortal”, protagonizada por Cillian Murphy

Llega el esperado cierre de Peaky Blinders. Foto print: netflix.com

La historia de los Shelby tendrá un capítulo final con ‘Peaky Blinders: El Hombre Inmortal’, la película que dará cierre a una de las series más populares de la última década. Tras seis temporadas cargadas de intrigas, violencia y poder, la producción dará continuidad a la trama protagonizada por Tommy Shelby, el líder de la familia criminal de Birmingham. El proyecto está encabezado nuevamente por Cillian Murphy, quien regresa al papel que lo convirtió en un referente de la televisión contemporánea. La cinta promete ampliar el universo de la serie con una historia ambientada en un momento clave de Europa, donde las decisiones del clan Shelby volverán a tener consecuencias.

¿De qué trata la película de los Peaky Blinders?

La película ‘Peaky Blinders: El Hombre Inmortal‘ continúa la historia después del final de la sexta temporada y sitúa a Tommy Shelby en uno de los momentos más oscuros de su vida. Ambientada en Birmingham en 1940, la trama se desarrolla en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el líder del clan Shelby regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentar nuevas amenazas que ponen en riesgo tanto a su familia como al país.

La historia muestra a Tommy enfrentándose a su pasado y a sus propios demonios en un contexto marcado por el auge del fascismo y la guerra. “Esta historia trata sobre el regreso del rey, sobre un hombre que se esconde de la sociedad y que después es sumergido poco a poco en ella para hacer lo que mejor se le da a Tommy Shelby”, afirma el director Tom Harper.

El conflicto también tendrá un fuerte componente generacional. Duke, el hijo de Tommy, asume un papel más activo dentro del clan y adopta métodos más violentos, lo que genera tensiones dentro de la organización. Al mismo tiempo, nuevos enemigos aparecen en el tablero, incluido un peligroso fascista británico interpretado por Tim Roth.

La historia se desarrolla en un Birmingham golpeado por los bombardeos del Blitz, donde el regreso de Tommy Shelby marca el inicio de un ajuste de cuentas decisivo y en el cual tendrá que proteger a su familia y mantener el control en un entorno cada vez más peligroso.

¿Cuál es el elenco del final de la saga de los Peaky Blinders?

El actor Cillian Murphy lidera nuevamente el reparto como Tommy Shelby. Su regreso era una de las principales exigencias de los seguidores de la serie y marca el eje central de la película. Además del protagonista, el proyecto contará con la participación de Rebecca Ferguson, Barry Keoghan y Tim Roth, quienes se integran al universo de Peaky Blinders para este cierre cinematográfico. El guion está nuevamente a cargo de Steven Knight, creador de la serie original.

Cillian Murphy como Thomas Shelby

Rebecca Ferguson como Kaulo (nueva aliada de Tommy)

Barry Keoghan (reportado como nuevo líder/asociado)

Tim Roth (Beckett, el antagonista)

Stephen Graham como Hayden Stagg

Sophie Rundle como Ada Thorne

Ned Dennehy como Charlie Strong

Packy Lee como Johnny Dogs

Ian Peck como Curly

Jay Lycurgo

Ruby Ashbourne Serki

¿Cuándo y dónde se estrena “El Hombre Inmortal”?

La película ‘Peaky Blinders: El Hombre Inmortal‘ se estrenará de forma limitada en cines el 6 de marzo y más tarde directamente en Netflix, el 20 del mismo mes, plataforma que también alberga todas las temporadas de la serie.

¿Dónde puedo ver todas las temporadas de los Peaky Blinders?

Las seis temporadas completas de Peaky Blinders están disponibles en Netflix, donde los usuarios pueden seguir toda la historia del ascenso de la familia Shelby desde las calles de Birmingham hasta los círculos del poder político.

La serie se estrenó originalmente en 2013 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global gracias a su narrativa, su ambientación histórica y el personaje de Tommy Shelby, que ahora tendrá su despedida definitiva en la película “El Hombre Inmortal”.

